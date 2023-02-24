VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

Şubat vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının hemen altında 5.625,25 seviyesinden işlem gördü.

Dün dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 5.625,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında 5,632,00 puana çıktı.

Analistler, küresel pay piyasalarında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarına beklenenden daha uzun süre devam edebileceğine yönelik endişelerin arttığını belirterek, açıklanan makroekonomik verilerden alınan karışık sinyallerin de piyasaların yön bulmasını zorlaştırdığını söyledi.

Fed'in bu yıl en az 75 baz puan daha faiz artıracağına yönelik beklentilerin genel olarak fiyatlamalara yansıdığını kaydeden analistler, bugün Almanya'da büyüme ve ABD'de kişisel tüketim harcamaları endeksi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 5.650 ve 5.700 seviyelerinin direnç, 5.600 ve 5.550 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.