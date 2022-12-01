VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Aralık vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,9 üzerinde 5.550,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,6 altında 5.502,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yükselişe geçerek 5.538,25 puana çıktı.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dünkü konuşmasının ardından Fed'in aralıkta faiz artırım hızını yavaşlatacağı beklentilerinin artmasıyla küresel pay piyasalarının pozitif bir seyir izlendiğini bildirdi.

Powell, dün Brookings Enstitüsü'nde yaptığı konuşmada, enflasyonu düşürmeye yetecek sıkılaşma düzeyine yaklaşırken faiz artış hızını biraz yumuşatmanın mantıklı olduğunu söyledi.



Bugünün veri gündeminde dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yanı sıra Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı ile ABD'de kişisel gelir ve harcamaların öne çıktığını belirten analistler, yurt içinde ayrıca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı özetinin takip edileceğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 5.600 ve 5.650 seviyelerinin direnç, 5.500 ve 5.450 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.