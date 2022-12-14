VİOP'ta endeks kontratı güne yüzde 0,2 azalışla başladı

Aralık vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,2 altında 5.733,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 1,6 üzerinde 5.742,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise 5.730,75 puana indi.

Küresel pay piyasalarında dün ABD'de beklentilerin altında gelen enflasyon verisinin ardından pozitif bir seyir izlenirken, gözler bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararlara çevrildi.

Analistler, Fed'in faiz kararı, üyelerin beklentilerini içeren nokta grafiğindeki değişiklikler ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamaların varlık fiyatları üzerinde etkili olacağını belirterek, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın yüzde 80 ihtimalle 50 baz puan faiz artıracağının öngörüldüğünü bildirdi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise İngiltere'de enflasyon ve Avro Bölgesi'nde sanayi üretiminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan endeks kontratında 5.750 ve 5.800 seviyelerinin direnç, 5.650 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.