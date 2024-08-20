VİOP'ta endeks kontratı güne yüzde 0,2 yükselişle başladı

19 Ağustos'ta alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı yüzde 2,8 artışla 11.129,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükselişine devam ederek 11.139,50 puana çıktı.

Analistler, Küresel pay piyasalarının, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın perşembe günü başlayacak Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda faiz indirimlerine yeşil ışık yakacağı beklentisiyle pozitif bir seyir izlediğini belirterek, bugün yurt içinde gözlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikası kararlarına çevrildiğini söyledi.

TCMB'nin gelecek adımlarına ilişkin önemli ipuçları

Ekonomistlerin genel görüşü, ağustos ayında TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakacağı yönünde. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 46,50 olarak hesaplandı.

Analistler bugün açıklanacak para politikası kararında TCMB'nin gelecek dönemde atacağı adımlara yönelik ipuçlarının takip edileceğini bildirdi.

Yurt dışı gündeminin merkezinde Euro Bölgesi verileri var

Bugün yurt içinde TCMB'nin faiz kararının yanı sıra uluslararası yatırım pozisyonu ve Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde cari işlemler dengesi ve enflasyon verilerinin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan endeks kontratında 11.200 ve 11.300 seviyelerinin direnç, 11.100 ve 11.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.