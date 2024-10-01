VİOP'ta endeks kontratı güne yüzde 0,4 düşüşle başladı

Dün, satış ağırlıklı bir seyir izleyen ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1 azalışla 11.155,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da kayıplarına devam ederek 11.131,75 puan oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının ABD'de ekonominin 'yumuşak iniş' yapabileceği beklentilerini desteklemesi risk iştahını beslese de Avrupa'da resesyon endişelerinin güçlenmeye devam etmesi piyasaların yön bulmasını zorlaştırıyor. Dünya genelinde enflasyonla mücadelede sona yaklaşılırken, ekonomilerin resesyona girmeden bu süreci atlatıp atlatamayacağı sorusu gündemdeki yerini koruyor.

Dünya gündemi yoğun

Analistler, bugün yurt içinde ve dünya genelinde imalat sanayi PMI ile Euro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 11.000 ve 10.900 puanın destek, 11.300 ve 11.400 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.