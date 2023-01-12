VİOP'ta endeks kontratı yükselişte

Şubat vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 1,2 üzerinde 5.510,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 3,8 altında 5.444,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise 5.470,75 puana çıktı.

Küresel piyasalarda, ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verileri öncesi dalgalı bir seyir izleniyor.

ABD'de devam eden resesyon ve enflasyon ikileminin yerini yavaş yavaş resesyon endişesine bırakması beklenirken, bugünkü enflasyon verileri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadelede attığı şahin adımların etkilerinin görülmesi açısından da önem taşıyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri ile perakende satışlar, yurt dışında ise ABD'de enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündemi takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 5.440 ve 5.350 puanın destek, 5.700 seviyesinin direnç konumunda olduğunu ifade etti.