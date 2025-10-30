Virgin Trains, Eurostar’ın 30 yıllık tekeline son verecek

İngiltere Demiryolu Düzenleme Ofisi (ORR), Sir Richard Branson’ın sahibi olduğu Virgin Trains’e, Londra’daki Temple Mills deposunu kullanma izni verdi.

Bu adım, Virgin’in Manş Tüneli üzerinden uluslararası seferler başlatabilmesi için en kritik onaylardan biri olarak değerlendiriliyor.

Temple Mills, Londra ile tünel arasındaki High Speed 1 hattına doğrudan erişimi olan tek depo konumunda. Şu anda yalnızca Eurostar trenlerinin bakım ve depolama merkezi olarak kullanılan bu tesisin paylaşımı, uzun süredir tekel tartışmalarına neden oluyordu.

Eurostar, 1994’teki açılışından bu yana Londra-Paris-Brüksel-Amsterdam hattında tek operatör olarak hizmet veriyordu. Ancak ORR, Virgin’in planlarının “mali ve operasyonel olarak daha sağlam” olduğunu belirterek onay verdi.

"Daha uygun fiyatlar ve kaliteli hizmet"

Virgin Trains, gerekli ek izinleri aldıktan sonra 2030’da seferlere başlamayı planlıyor. Şirketin yeni hatlar için 700 milyon sterlinlik özel yatırım çekmesi bekleniyor.

Branson, “30 yıllık tekel sona eriyor. Tüketiciler artık gerçek bir seçim hakkına kavuşacak” diyerek rekabetin tren biletlerinde daha uygun fiyatlar ve kaliteli hizmet getireceğini vurguladı.

İngiltere Ulaştırma Bakanlığı da kararı destekleyerek, “Yeni oyuncular, fiyatları düşürecek ve bağlantıları güçlendirecek” açıklamasını yaptı.

Virgin’in dönüşüyle birlikte, Londra–Avrupa ana karası hattında uzun yıllar sonra ilk kez gerçek rekabet yaşanacak. Bu durum, bilet fiyatlarının düşmesi ve hizmet çeşitliliğinin artması açısından büyük bir dönüm noktası olarak görülüyor.