'Virüs, Büyük Bunalım'dan bu yana görülen en kötü resesyonu başlatacak'

09 Nisan 2020

IMF Başkanı Christalina Georgieva, koronavirüs salgınının küresel piyasalara ve küresel ekonomilere etkisini değerlendirdi. 2020 yılında global ekonomik büyümeyi keskin şekilde negatife döndüreceğini ifade eden Georgieva, 1930'lardaki Büyük Bunalım'dan bu yana görülen en kötü resesyonu tetikleyeceğini söyledi.



Koronavirüs salgınının sosyal ve ekonomik etkisi konusunda birkaç hafta öncesine göre daha karamsar bir tablo ortaya koyan Georgieva, hükümetlerin hali hazırda bu salgının ekonomik etkilerine karşı koymak için 8 triilyon dolar büyüklüğünde mali teşvik tedbirleri açıkladıklarını, ancak daha fazlasına ihtiyaç olacağını da vurguladı.



Yaşanan krizin en sert gelişmekte olan piyasaları ve kalkınmakta olan ekonomileri vuracağını öngördüklerini belirten Georgieva, bu ekonomilerin yüz milyarlarca dolar dış yardıma ihtiyaç duyacaklarını savundu.



Gelecek hafta yapılacak IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları öncesinde hazırlanan değerlendirmesini basına dağıtan Georgieva, "Daha 3 hafta önce, 160 üyemizin 2020'de kişi başına milli gelirde pozitif gelişme sağlamalarını bekliyorduk. Bugün, 170'ten fazla ülkenin milli gelirlerinde bu yıl düşüş yaşamalarını bekliyoruz"^ ifadelerini kullandı.