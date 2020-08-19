Virüs etkiledi ABD 2. büyük pazar oldu

19 Ağustos 2020

YENER KARADENİZ



Son günlerde siyasette en gergin günlerini yaşayan Türkiye-ABD ilişkileri, ticarette tam tersi, en verimli dönemlerineden birini yaşıyor. ABD, bu yıl koronavirüse rağmen Türkiye’den ithalatını sürekli artıran nadir ülkelerden biri oldu ve Ticaret Bakanlığı verilerine göre ilk 7 ayda 5,56 milyar dolar ihracat ile Türkiye’nin en fazla ihracat yaptığı ülkeler sıralamasında 3 sıra birden yükselerek 2. sıraya yerleşti. Ülkeye ihracatını 100 milyon dolardan fazla artıran halı sektörü bu yükselişte en önemli rolü oynarken onu 85 milyon dolar ile çelik, 83 milyon dolar ile mücevher ve 65 milyon dolar ihracat ile de hazır giyim sektörü izledi. Sektör temsilcileri, ABD’nin ithalatından yüzde 0,5 pay alan Türkiye’nin bu payı kısa sürede yüzde 1’e çıkarması gerektiğini belirtti.

Dış açık %70'ten fazla daraldı

Türkiye’nin en önemli 5 pazarından biri olan ABD ile 2010 yılında 16,1 milyar dolar olan ikili ticaret 2019 yılında 19,1 milyar dolara ulaştı. ABD’ye aynı dönemde ihracat 3,8 milyar dolardan 8 milyar dolar seviyesine gelirken ithalat ise 12,3 milyar dolar seviyesine çıktı. Bu süreçte Türkiye’nin ABD ile dış ticaret açığı da 8.5 milyar dolardan 3,1 milyar dolar seviyesine geriledi.

İlk 50 ürün önemli

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, ABD ile dış ticaret açığının yılın ilk 6 ayında da sürekli kapandığına dikkat çekti. Gülle, bu başarının yıl sonuna kadar süreceği öngörüsünde bulundu. Halihazırda Türkiye, ABD’nin yıllık 3,1 trilyon dolar civarında olan ithalatından yüzde 0,5 civarında pay alıyor.

Gülle, bunun kabul edilebilir bir seviye olmadığını vurgulayarak, “Yaptığımız analizler çerçevesinde; otomotiv, kimyevi maddeler, elektrik-elektronik, yaş meyve sebze ve hububat sektörlerindeki birçok üründe ülkemizin rekabet gücü yüksek olmasına rağmen ABD pazarında yeteri kadar pay alamadığımızı gördük. ABD’ye pazar payımızı artırmak noktasında, Türkiye olarak öncelikle ABD’nin ithalatında en önemli yer tutan ilk 50 üründe alan kazanmamız gerekiyor. Pandemi sürecinin sona ermesinin ardından özellikle ihracatımızın daha da artacağına ve ilerleyen dönemlerde 100 milyar dolarlık ikili ticaret hedefimize ulaşacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.

Halıcılar lojistik merkezi açıyor

ABD ile ilk 7 aydaki ihracatta en büyük artış 107 milyon dolar ile halı sektöründe yaşandı. Sektör 2019’un ilk 7 ayında 370 milyon dolar olan ihracatını yüzde 31,20 oranında artırarak 435 milyon dolara çıkardı.

İstanbul Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Uğur Uysal, ilk 7 aydaki artışın ayı şekilde devam etmesini beklediklerini söyledi. Tüm dünyada olduğu gibi evde kal döneminde ABD halkının da ev dekorasyonuna yönelik alışverişlerinin halı ihracatında önemli bir artışı beraberinde getirdiğini dile getiren Uğur Uysal, “Online satışlar ABD’de de patladı. Yılı yüzde 50’lik artış ile kapatırız” dedi.

Çelik sektörü ABD’de yatırım gazına bastı



ABD’ye ihracatta en yüksek ikinci artış çelik sektöründe yaşandı. Bilindiği üzere ABD ile Türkiye arasında geride bıraktığımız yıllarda yaşanan siyasi kriz sonrası ABD, Türk çeliğine ilave vergi getirmiş, geçen yıl ise söz konusu vergiyi yeniden yüzde 25 seviyesine çekmişti. Bunun sektör ihracatında önemli bir artışı beraberinde getirdiğine dikkat çeken Akdeniz Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Adnan Ersoy Ulubaş, söz konusu artışın devam etmesini beklediklerini söyledi. Türkiye’den birçok şirketin ABD’de üretim tesisi açmaya başladığına dikkat çeken Ulubaş, “Çok büyük şirketler ülkede yarı mamul ve mamul üretimi için yatırıma geçti. Anlaşmalar devam ediyor. Bu yatırımlar ile birlikte ihracatın daha da artmasını bekliyoruz” dedi. Ulubaş, Çin’in bu dönemde artık Türkiye için bir engel teşkil etmediğini, ABD de dahil olmak üzere birçok ülkenin Uzakdoğu ürünlerine temkinli yaklaştıklarını, bunun da Türkiye’nin dış ticaretine olumlu yansıdığını anlattı.

Makine halısında en büyük pazar



Makine halısı alanında Türkiye dünyada ilk sırada yer alıyor. Türkiye’nin en büyük pazarı da ABD. Amazon, Wayfair gibi online alışveriş şirketleri de bu dönemde Türkiye’den alımlarını artıran şirketler arasında yer alıyor. Öte yandan sektör, ABD’deki gücünü artırmak için şimdi de lojistik merkezi açmak için girişimlere başladı. Bu sene ABD TİM çatısı altında açılacak lojistik merkezi ile online ticareti daha da üst noktalara çıkacağı belirtiliyor.