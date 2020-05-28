‘Virüs savar maskelere yurtdışından talep arttı’

28 Mayıs 2020

Koronavirüs sürecinde çalışanları için maske ihtiyacı arayışına giren Bursalı Yeşim Tekstil, virüsleri etkisiz hale getiren maske üreterek dikkatleri üzerine çekti.

İyi Bir Dünya programına konuşan Yeşim Tekstil CEO’su Şenol Şankaya, özel bir teknik kumaşla üretilen maskelerin bir yandan virüs ve bakterileri bertaraf etme özelliğine sahip olduğunu, bir taraftan da 50 yıkamaya kadar yüzde 88 koruma sağladığını ifade etti.

Artık hayatımızın bir parçası haline gelen maskelerin, moda dünyasında da aksesuar olarak karşılık bulduğuna dikkati çeken Şankaya, “Ürettiğimiz katma değerli maskeleri hem sağlık amaçlı olarak şirketlere hem de moda markalarına satacağız. Yurtdışından talepler artıyor. Hazirandan itibaren maska ihracatının güçleneceğini düşünüyorum” diye konuştu.

Şankaya, Türk tekstil sektörünün pandemi döneminde farkını ortaya koyduğunu da vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü: “Pandemi döneminde tekstil alanındaki rakiplerimiz Pakistan, Bangladeş gibi ülkeler teslimatlarını geciktirdiler. Ciddi sıkıntılar yaşandı. Türkiye ise zamanında teslimat ve kalitesiyle bir kez daha iyi bir üretim merkezi olduğunu gösterdi. Bu süreçten güçlenerek çıkan bir Türkiye görüyorum. Devletten talebimiz kısa çalışma desteğinin iki ay daha uzatılması.”