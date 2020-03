Virüs sigorta sektörüne de bulaştı

11 Mart 2020

Selçuk ALTUN

Global ekonomik büyümeyi ciddi anlamda tehdit eden koronavirüsü sigorta sektörünü de etkisi altına aldı.

Artan seyahat yasakları sonrasında başta turizm sektörü olmak üzere hemen her sektör hastalıktan etkileniyor. Çeşitli sektör kaynaklarından edindiğimiz bilgilere göre; iptal edilen uluslararası fuar ve organizasyonlar, tur şirketlerinin gerçekleştirdiği seyahat iptalleri nedeniyle yurtdışına çıkışlarda zorunlu yapılan seyahat sağlık sigortalarında iptaller her geçen gün artıyor. Her yıl 4 milyona yakın poliçenin satıldığı bu alanda son bir ayda iptal sayısının 20 bini geçtiği konuşuluyor. Virüsün hızla yayıldığına dikkat çeken sektör temsilcileri, bu şekilde devam etmesi halinde sigorta iptallerinin artacağını ve bunun da sektöre faturasının ağır olacağını dile getiriyor.

“SEKTÖR İÇİN HAYATİ SONUÇLAR DOĞURABİLİR”

Koronavirüsün gözlemlenebilir etkilerinin 3 konuda dünya ekonomisinde görülmeye başladığını belirten Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, ”Birincisi tüketici davranışları etkileniyor. İkincisi dış ticaret yavaşladı. Üçüncüsü ise finansal piyasalar negatif etkileniyor. Söz konusu üç etki de sigorta piyasası açısından hayati sonuçlar doğuruyor. Tüketicilerin sosyal davranışlarını değiştirmeye başlaması, mesela tatil ve seyahat planlarını ertelemeleri veya iptal etmeleri özellikle seyahat sağlık, seyahat paket, seyahat iptal poliçeleri gibi ürünleri olumsuz etkiliyor. Sağlık poliçeleri de artan belirsizlikten dolayı negatif etkilenebilir” dedi.

“TRAFİKTE MADDİ HASAR BEDENİ HASARI GEÇEBİLİR”

Virüs etkisiyle yavaşlayan dış ticaretin ise özellikle sigortacılık piyasasını, nakliyat sigortalarını etkileyeceği gibi oto yedek parçalarının tedarik zincirinde yaşanabilecek aksaklıklar dolayısıyla oto sigortalarını olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulunan Yaşar, şunları söyledi: “Gerek trafik gerekse kasko sigortalarında 2020 ve 2021 yılı maddi hasar yönetiminin gündemde olduğu yıllar olabilir. Trafik sigortalarında bile maddi hasar konusu, bedeni hasarın önüne geçebilir. Bu bakımdan risk ve belirsizlik çok büyük ve bugün oto sigortalarında yanlış maddi hasar modellemesiyle fiyatlama yapan şirketler bunun zararlarıyla 2020 yılsonunda karşılaşabilir.”

Üçüncü etkinin ise uluslararası finansal piyasalarda koronavirüsün tetiklediği olumsuz sonuçlarla kendisini göstereceğini bildiren Yaşar, bu konuya şu şekilde açıklık getirdi: “Koronavirüs etkisiyle ABD’nin faizleri düşürme eğilimine girmesiyle ABD Doları, euroya karşı %4’ler seviyesinde değer kaybetti. Bu değer kaybı sürerse ve ABD özel tahvil piyasasında rating bozulmaları yaşanırsa orta vadede pek çok Avrupalı sigorta şirketi büyük zarar yazabilir. Bu şirketler konsolidasyona gitmek zorunda kalabilir. Söz konusu risk gerçekleşirse, Türk sigorta piyasası da Avrupalı şirketlerin güçlü olduğu bir pazar olarak mutlaka etkilenecektir. ”

“GRAFİKLER AŞAĞI DÖNDÜ”

Özellikle turizmdeki iptallerin sigorta sektörünü de etkilediğini bildiren Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu ise, “Yurtdışı programlarını oluşturup seyahat sigortalarını yaptıran sigortalıların, hastalık sebebiyle seyahatleri ile birlikte sigortalarını da iptal etmeleri, seyahat sağlık branşında sektörün aşağı yönlü bir grafik çizmesine sebep oldu” dedi.

AKSİGORTA ACİL DURUM PLANI HAZIRLADI

Türkiye’de şu ana kadar tanı konan bir vaka olmasa da sigorta şirketleri önlem almaya başladı. Aksigorta’dan “Acil durum planımızı hazırladık ve çalışanlarımızla planımızı paylaştık. Tüm altyapımız uzaktan çalışmaya elverişli. Olumsuz bir durum olması halinde, kesintisiz çalışmaya devam edebileceğiz. Çok zorunlu olmadıkça vakaların yoğun yaşandığı ülkelere yapılacak tüm iş seyahatlerini erteleme kararı aldık. Yurtdışına özel yolculuk yapacak çalışanlarımıza da bu yolculukları ertelemelerini tavsiye ediyoruz” açıklaması yapıldı.

ANADOLU SİGORTA’DA TATBİKAT KONUSU KORONAVİRÜS

Virüse karşı önlemlerini artıran Anadolu Sigorta’dan yapılan açıklamada ise, “Çalışanlarımızın ve iş ortağımız olan acentelerimizin farkındalığını artırmak amacıyla bilgilendirme çalışmaları yürütüyoruz. Binalarımızın hijyenini sağlayarak, salgın hastalıkların yayılmasını önlemeye yönelik tedbirler alıyoruz.

Şirketimiz, İş Sürekliliği Yönetim Sistemi kapsamında her yıl üst yönetimimizin katılımı ile iş sürekliliği tatbikatı düzenliyor. Bu yıl, tatbikat senaryosu olarak Koronavirüs konusunu seçtik. Tatbikat ardından, herhangi bir salgın durumunda iş kesintisine karşı hazırlıklı olmak, iş sürekliliği planının uygulanabilir konumda bulunmasını sağlamak ve gerekli tüm aksiyonları belirlemek amacıyla başlatılan çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor” denildi.

Bilançoları hem varlık hem de borç tarafında zorlayacak



Global derecelendirme şirketi AM Best, Avrupa sigorta ve reasürans şirketlerinin salgın riskini yönetebilecek konumda olduğunu belirtirken, en büyük etkinin virüsün ekonomide yarattığı tahribattan geleceğinin altını çizdi. Bu nedenle koronavirüsünün Avrupalı sigoratıcaları, bilançolarının hem varlık hem de borç tarafında zorlayacağı belirtildi.



Ancak analistler, sigortacıların karşı karşıya oldukları potansiyel zararın uzun zamandır farkında olmakla birlikte, zarar talebi başvuruları açısından maliyetin boyutunun belirsiz olduğunu söylüyor.



Koronavirüs salgınıyla tetiklenen küresel ekonomik yavaşlama beklentisi, sigorta talebinde küresel bir düşüşe yol açabilir, ancak AM Best tahminlerine göre, düşük ekonomik aktiviteye bağlı olarak zarar taleplerinin sayısının da düşük olmasıyla bunun dengelenmesi bekleniyor. Kredi sigortası, küresel ticarette aksamalardan etkilenmesi muhtemel alanlardan biri olarak öne çıkarken ödemeler yapılana kadar poliçeler başlayamayacağı için zarar taleplerinin başlaması da biraz zaman alacak. Diğer yandan Tokyo Olimpiyatları ve UEFA Euro 2020 Şampiyonası gibi devasa etkinliklerin iptali söz konusu olduğunda ne olacağı belirsizliğini koruyor. Ancak ihtimal politikaları açısından bir etkinliğin iptal edilmesi durumunda bir çok poliçe tarafından kapsanıp kapsanmayacağı konusunda da belirsizlik sürüyor. AM Best, sigorta şirketlerinin bilançolarının varlık tarafında, daha düşük kazançlara ve daha düşük ödeme gücü oranlarına yol açan yatırım kayıpları gibi bir bozulmanın, bazı sigorta kollarında güçlükler yaratabileceği konusunda uyarıyor.

‘Karantinaya Alınmış Ticaret’



Alman sigorta devi Allianz, koronavirüs salgınının bu yıl ticaret için önemli bir engel olmasını bekliyor. Allianz tarafından yayınlanan ‘Karantinaya Alınmış Ticaret’ başlıklı rapora göre, salgının kontrol altına alınmasına yönelik çalışmalar devam ederken, ilk çeyrekte küresel ticaret zararının, ticaret savaşının tümüne denk düştüğü belirtildi. Allianz, mal ve hizmet ticaretindeki kayıpların iş kesintilerinin her çeyrek için 320 milyar dolar olabileceğini tahmin ediyor. Bu ticaret şokunun global ekonomi için 2020 yılının ilk çeyreğinde yüzde 2.5, ikinci çeyreği için ise yüzde 1 daralmaya neden olabileceği kaydediliyor.



Pandemik sigorta havuzu gündemde



Dünya genelinde koronavirüs salgınıyla ilgili tartışmalarda pandemik (salgın) risklerle ilgili küresel bir sigorta havuzu kurulmasını gündeme getirdi. Reasürans devi Munich Re tarafından yayımlanan makalede ülkeleri doğal afetlere karşı sigortalamak ile salgın hastalıklara karşı sigortalamak arasında büyük benzerlikler olduğu belirtiliyor. Havuzda toplanan paranın finansal kayıplar, aşı üretimi, gerekli önlemlerde kullanılabileceği belirtiliyor. 2013’te meydana gelen ve yaklaşık 12 bin kişinin hayatını kaybettiği Batı Afrika Ebola Salgını sonrası Dünya Bankası tarafından küresel boyutta pandemik sigorta havuzunun kurulması önerilmişti. Sigorta havuzları genel olarak iki sebeple diğer risklerden daha farklı oldukları için oluşturuluyor. Birincisi oluşum sıklığının düşük olması; ikincisi ise kayıpların büyüklüğü.

‘Koronavirüs sigortası var mı?’ soruları gelmeye başladı



Müşterilerden koronavirüsün mali olumsuz etkilerine karşı sigorta teminatı olup olmadığı soruları geldiğini bildiren Aon Türkiye Eş-CEO’su Selda Oknas Tanbay, bu konuda şu bilgileri verdi; “Mal varlığı sigortalarında sahip olunan bina, makine, demirbaş, ürün ve hammadelerin sadece harici bir etmen sebebiyle fiziksel zarara uğraması tüm dünya genelinde temin edilebildiğinden, şu an için sigorta teminatı olmadığını söyleyebilirim. İstisnai olarak dünya literatüründe “All Risks” (Tüm Riskler) olarak bilinen mal varlığı sigortalarında da kirlenme teminatı (contamination) olabilse de bulaşıcı hastalık istisna olabiliyor. Şirketlerin mal varlığı tarafında duran varlıklarda temizlik ve dezenfekte giderleri, ürün ve hammaddelerde imha maliyetleri olabilir. Bilindiği üzere mal varlığı sigortalarına bağlı makine ve binalara gelebilecek zararların ikamesi sırasındaki iş durması süresindeki işletmenin gelir kayıplarını da tazmin eden kar kaybı sigortaları var. Fakat virüs sebebiyle iş durmaları genel olarak kamu otoritesinin talimatı ile işin durması, sterilizasyon aşamasındaki işletmenin durması veya çalışanların işyerine gelmemesi sebebinden kaynaklandığı ve fiziksel bir zarardan kaynaklanmadığından geleneksel Kar Kaybı sigortaları tarafından tazmin edilememektedir. İstisna olarak otel, ikram sektörlerinde bazı dünyadaki çok istisna poliçelerde bulaşıcı hastalık gibi sebeplere bağlı işletmeye ilginin azalması ve müşteri alamamadan dolayı gelir kayıpları poliçenin içerisinde daha küçük bir alt limit ile temin edilebilmektedir.”