Virüs tatilden dönüyor!

06 Ağustos 2020

AYSEL YÜCEL

İş dünyasının salgında ikinci dalga endişesi büyüyor. Özellikle sanayiciler, tatil döneminde olan çalışanlarının dönüşte fabrikalarda ve işyerlerinde salgın riskini artıracağından korkuyor. Sanayide en büyük tedirginliği ise bakım molası nedeniyle yüzbinlerce çalışanı tatile gönderen otomotivciler yaşıyor. İş dünyası temsilcileri, kamu yetkilileri ve çalışanlara salgına karşı önlemleri artırma çağrısı yapıyor.

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği'nin (TAYSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca, her yıl bu zamanlarda fabrikalardaki bakım-onarım molası nedeniyle hemen hemen tüm otomotiv firmalarının tatile çıktığını hatırlatarak, COVID-19 salgını nedeniyle bu kez büyük endişe duyduklarını dile getirdi. Bilindiği gibi, otomotivde hem ana sanayi hem de yan sanayi firmaları fabrikalarındaki bakım-onarım çalışmaları nedeniyle temmuzun son haftasından başlayarak 17 Ağustos'a kadar 15 ila 20 gün arasında değişen üretim molası verdi.

İşçilerin yüzde 70'i tatile çıkacak

Kanca, nisan ayından bu yana bir şekilde devlet kontrolünde olan ya da şirketlerin kontrolünde olan çalışanların ilk defa tamamen bağımsız olarak hareket edeceğini dile getirdi. Yan sanayide 200 bin ana sanayide ise yaklaşık 60 bin çalışan olduğu bilgisini veren Kanca, “Çalışanlarımızın yüzde 70'e yakını tatilde şehir dışına çıkmayı planlıyor. Çoğu salgından sonra ilk kez İstanbul, Kocaeli, İzmir, Bursa gibi yaşadıkları şehirlerin dışına çıkacak. Gittikleri yerlerde bu insanlar başka yerlerden gelmiş insanlarla karşılaşacak. Bu insanlar tatil sonunda Türkiye'nin dört bir yanından işlerine döndüklerinde büyük risk oluşturacak” dedi.

“İşler yoğun, kapanamayız”

“Eğer bu durum nisan ya da mayıs ayında olsaydı çok da büyük bir sorun sayılmazdı. Çünkü düşük kapasite ile çalışıyorduk. Ancak, tatil dönüşü işler çok yoğun. Kapasiteler yüzde 80'in üzerine çıkacak” diyen Kanca, “Dolaysıyla şirketlerin çalışanlarına yeterince karantina imkanı sağlaması ya da vaka artışlarında fabrikaları kapatması mümkün olmayacak. Böyle bakıldığında bana göre nisan ayındaki şartlara göre hemen hemen ayını sıkıntılı dönem geçireceğiz” şeklinde konuştu. Kanca, “Gerçekten kritik bir döneme giriyoruz. Tatilde herkes bu sıkıntıları unuttu. Devletin tedbirleri tekrar üst seviyeye çıkarması lazım. Ancak onların da koyacağı başka bir yasak yok. Bizim kendi kendimize koymamız gereken kurallar var” açıklamalarını yaptı.

Şirketinde 2 hafta sıkıyönetim

Kanca, kendi şirketinde tatil öncesi tüm çalışanları uyardığını belirterek, “Çalışanlara 17 Ağustos'ta geri geldiklerinde salgına karşı alınacak tedbirlerin nisan ayından daha şiddetli olacağını söyledik. Çok daha ciddi bir şekilde maske yasağı uygulayacağız. Ateş ölçüm işlemini gün içerisinde çok daha sık yapacağız. Ofiste tek kişi çalışsa bile maske zorunluluğu olacak. Dolayısıyla 17 Ağustos'ta geri döndüğümüzde iki hafta sıkıyönetim uygulayacağız” vurgusunu yaptı.

Başkanlar sosyal hayattaki tedbirsizlikten şikayetçi

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç:

AŞI BULUNANA KADAR TEDBİRİ BIRAKMAMALIYIZ

Pandemide dünyayı etkileyecek ikinci bir dalganın olup olmayacağını yakından takip ediyoruz. Aşı bulunana kadar gerekli tüm önlemleri almaya devam etmek gerek. İkinci dalganın olup olmayacağını, olursa ne kadar sertlikte geçeceğini de kimse bilmiyor. Sadece bazı öngörüler var. Türkiye, pandemi sürecinde hem üretim hatlarını açık tutmanın hem de anında aldığı tedbirlerin pozitif karşılığını gördü. İkinci dalga sadece Türkiye'nin değil, dünyanın bir risk sürecidir. Olası bir ikinci dalgada mart-haziran döneminde olduğu gibi en üst düzey tedbirle kontrolü şekilde üretim hatlarımızı açık tutmalıyız. Tüm kurumlar, fabrikalar ve işletmeler maksimum tedbirle, hayatın akışını akamete uğratmadan faaliyetlerine devam etmeli. Bununla birlikte unutmamak gerek ki, hükümetimizin aldığı tedbirler ve vatandaşın pandemi ile yaşama deneyimi, normalleşme döneminde virüsün olası ikinci dalgasına karşı da gücümüzü artırdı. Pandemi ile yaşama deneyimimiz, dünyada yaşanacak olası bir ikinci dalgada üretimin çarklarının dönmesi, hayatın sürmesi için gücümüzü artıracak. Ama salgında olası ikinci dalgayı asıl önleyecek olan hepimizin davranışlarının değişmesi. Bu sebeple tedbirli davranmaya hız kesmeden devam etmeli ve uyarılara riayet etmeliyiz. COVID-19 hala etkili bir şekilde aramızda dolaşıyor. Aşısı bulunana kadar mücadeleyi bırakmamamız gerek.

Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükçü:

TEDBİRSİZLİK KORKU YARATIYOR

Son dönemde bakanlığın yaptığı uyarılar dikkatlerimizi salgına çevirdi. Önlemler de artırılıyor. Biz de muazzam bir denetim var. Valilikle birlikte kurulan 15 ekip sanayi kuruluşlarının kurallara uyup uymadığını denetledi. Bu ekipler üç tur denetim yaptılar. Fabrikalarda uyarılara uyuduğu görüldü. Esas sıkıntı ve korkuya sosyal alanlardaki tedbirsizlik neden oluyor.

KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitçi:

KAYSERİ'DE KAPANAN FİRMA YOK EKSİK ÇALIŞMA VAR

Şu anda Kayseri'deki OSB'de kapanan firma yok ama eksik çalışma var. Salgın nedeniyle hastalananlar, tedbir amaçlı düzenlemeler, filasyon uygulaması nedeniyle üretim yüzde 70-80 dolayında. Filasyonla ilgili, sağlıklı olan kişilerin 7 günlük takip süreci yeterli olur.

KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya:

TEMASLI OLANLAR 14 DEĞİL, 8 GÜN BEKLESİN

OSB'lerimizde pandemi nedeniyle üretim yüzde 70-75 düzeyinde. Temmuz ayındaki elektrik ve doğalgaz tüketimi bir önceki aydan fazla. Ama bu rakamlar kimseyi yanıltmasın. Filasyon uygulaması nedeniyle, hasta kişilerle temas ettikleri varsayılarak filasyon takibine takılan COVID-19 açısından hiçbir semptom görülmeyen ve hasta olmayan çalışanlar 14 günlük karantina sürecini beklememeli. Bu çalışanlar 8 günde işbaşı yapmalı. Zira, üretimin de aksamaması lazım.

Dardanel'den ‘kapalı devre çalışma' eleştirilerine yanıt



Türkiye'nin önemli gıda şirketlerinden Dardanel, bir süredir yürüttüğü 'kapalı devre' çalışma sistemine sendikalardan gelen eleştirilere ilişkin bir açıklama yaptı. 27 Temmuz tarihinde başlatılan kapalı devre çalışma sistemi öncesi Çanakkale tesislerindeki bin 200 çalışanına bilgilendirme yaptıklarını ve uygulamayla ilgili onaylarını aldıklarını kaydeden Dardanel Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Önen, "Çalışanlarımızın yüzde 80 kadarı çalışma yönünde karar aldılar ve bize bildirdiler. Her türlü sağlık tedbirleri alınarak mesai yürütüldü. Mesainin ardından da aileleri ile birlikte bakanlıktan kiraladığımız öğrenci yurtlarında, içinde banyo ve tuvaleti bulunan iki kişilik özel odalarda konforlu şekilde konaklamaları sağlandı" dedi. Önen, çalışma yürüten işçilerin mevcut maaşlarının dışında bin TL ikramiye aldığını ayrıca, yıllık izinlerine 5 gün ekleme yapıldığını kaydetti. Önen, "Bugün itibarıyla tesislerimizde herhangi bir COVID-19 vakası bulunmadığı gibi üretim süreçlerimiz son derece sağlıklı bir şekilde devam ediyor. Bu hafta sona erdireceğimiz sistem, bu olağanüstü süreçte çalışanlarımızın ve ailelerinin sağlığının korunması için en etkili yöntem olduğu için uygulandı. Evde kalmayı tercih eden çalışanlarımız ücretsiz izinli sayıldı. Evde kalmayı tercih eden çalışanlarımızdan 14 günlük süreyi tamamlayanlar, sağlık kontrollerinin ardından işlerinin başına dönmeye başladı" dedi.

OSB'ler üretime odaklanmak istiyor



• Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB) Başkanı Erol Gülmez: Ana sanayide yaşanacak bakım molası nedeniyle bölgede otomotive üretim yapan firmalar ağustos ayının ortasına kadar duruş yaşayacak. Pandemi döneminde yaşanan duruş nedeniyle özellikle otomotiv sektöründe bir talep patlaması oldu. Ne tedarik sanayi ne de ana sanayiler bakımla ilgili bu zorunlu duruşun dışında üretime ara vermek istemiyor. Temennimiz ikinci bir dalga yaşanmadan sürecin atlatılması. Sanayicilerimiz üretime odaklanmak istiyor. NOSAB'da ağırlıklı otomotiv endüstrisine üretim yapan 282 faal firma var.



• Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi (HOSAB) Başkanı Ömer Faruk Korun:

Genelde bakım için tatile giren ana sanayilere üretim yapan yan sanayilerde de üretimin ilgili kısmı tatile gönderilip, fabrikalar bakıma alınıyor. Bölgemizde de ana sanayiye üretim yapan firmalarda bu durum söz konusu. Ancak fabrikaların tamamen üretimi durdurması söz konusu değil.

Türek: Manisa'da üretime ara veren firma yok



Yüzlerce firmada on binlerce kişinin istihdam edildiği Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde COVID-19 tedirginliği had safhaya ulaştı. OSB'de büyük bir üreticide birçok işçinin testinin pozitif çıktığı iddiası gündeme gelirken, Manisa OSB Başkanı Sait Türek, OSB'de vaka artışı nedeniyle üretime ara veren firma olmadığını söyledi. Ülke genelindeki vaka artışına değinen Türek, "Manisa OSB'de değil, kent genelinde COVID-19 vakalarında artış var" dedi. Öte yandan yoğunluk nedeniyle Pandemi Hastanesinde yer kalmadığı için vakaların Manisa Şehir Hastanesi ile İzmir'e yönlendirildiği yönünde açıklama yapan Manisa Tabip Odası Başkanı Şahut Duran, Manisa OSB'de faaliyet gösteren işyeri hekimleri ile yaptıkları temaslarda COVID-19 vakalarında büyük artış yaşandığı bilgisini paylaştı. Büyük bir fabrikada çok sayıda COVID-19 vakası tespit edildiğini, 5 de ölüm yaşandığını öne süren Duran, "Artan vaka sayısı ve yaşanan genç ölümleri kent genelinde panik havası yarattı. Şu an Manisa'da vaka sayısı normalleşme adımlarının başladığı haziran ayına göre çok ileride" dedi. (NİHAT DELİBAŞI/İZMİR)