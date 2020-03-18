Virüse karşı destek paketi bugün açıklanıyor

18 Mart 2020

Hüseyin GÖKÇE - Canan SAKARYA - Mehmet KAYA

ANKARA - İş dünyası ve sivil toplum örgütlerinin Hazine ve Maliye Bakanlığı’na ilettiği talepler, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında ekonomi yönetimi tarafından kapalı toplantıda yeniden ele alınacak. Bu toplantıda somutlaştırılacak kararlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulacak.

Yeni dönemde daha önceki finansal sıkıntılarda olduğu gibi ana aktörün yine Kredi Garanti Fonu (KGF) olması bekleniyor. İş dünyasından gelen talepler doğrultusunda, KGF aracılığıyla kullandırılan ve ödemesi devam eden kredilerde, vade uzatımı ve yeniden yapılandırma gündemde. Ancak burada geçmiş kriz dönemlerinde olduğu gibi aftan ziyade ödeme dönemlerinin ertelenmesi seçeneğinin ağır bastığı ifade ediliyor. Yapılan hesaplamalar doğrultusunda, işletmelerin finansman ihtiyaçlarının karşılanması için yeni KGF destek mekanizmasının başlatılması bekleniyor.

Ekonomi yönetiminin koronavirüs öncesi üzerinde çalışma yaptığı ve iş dünyasının da talepleri arasında bulunan, vergi ve prim borçlarının ödenmesini kolaylaştırıcı tedbirler de bugün yapılacak toplantıda ajandalarda yer alıyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, bir yandan insan hayatını ve yaşama koşullarını olumsuz etkilerken, diğer taraftan giderek artan şekilde ekonomik yıkım olarak da kendisini gösteriyor. Bilim insanları virüsün etkisini azaltmaya yönelik çalışmalara yoğunlaşırken, ekonomik anlamda ise küresel ölçekte alınan tedbirlerin yanı sıra her ülke kendi imkanları çerçevesinde önlemler almayı sürdürüyorlar. Bu kapsamda Türkiye’de de ekonomi yönetimi kapsamlı bir çalışma sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomi yönetiminin bir süredir üzerinde çalıştığı koronavirüsün ekonomik tahribatını azaltacak önlemler paketini açıklayacak. Her ne kadar iş dünyasından yükümlülüklerin azaltılması yönünde yoğun talep gelse de ekonomi yönetiminin bütçe dengelerini de göz önünde bulundurarak, erteleme seçeneğini daha çok tercih edebileceği vurgulanıyor.İş dünyası ve sivil toplum örgütlerinin Hazine ve Maliye Bakanlığına ilettiği talepler, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında ekonomi yönetimi tarafından kapalı toplantıda yeniden ele alınacak. Bu toplantıda somutlaştırılacak kararlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulacak. İşletmelerin yaşadığı temel sıkıntı, talep daralması sebebiyle bilançoların bozulması, hammadde temini, yeni finansman ihtiyacında odaklanıyor. DÜNYA’nın edindiği bilgilere göre, yeni dönemde daha önceki finansal sıkıntılarda olduğu gibi ana aktörün yine Kredi Garanti Fonu (KGF) olması bekleniyor. İş dünyasından gelen talepler doğrultusunda, KGF aracılığıyla kullandırılan ve ödemesi devam eden kredilerde, vade uzatımı ve yeniden yapılandırma gündemde. Yapılan hesaplamalar doğrultusunda, işletmelerin finansman ihtiyaçlarının karşılanması için yeni KGF destek mekanizmasının başlatılması bekleniyor.

Ekonomi yönetiminin koronavirüs öncesi üzerinde çalışma yaptığı ve iş dünyasının da talepleri arasında bulunan, vergi ve prim borçlarının ödenmesini kolaylaştırıcı tedbirler de bugün yapılacak toplantıda ajandalarda yer alıyor. Bu arada bankalara olan borçların da yeniden yapılandırılarak, dönemsel ödeme yüklerinin hafifletilmesi konusunun da gündeme gelebileceği ifade ediliyor.

İlk somut adım vergi ertelemesi

2018 yılında döviz kurunda başlayan hareketliliğin ekonomide sebep olduğu olumsuzluklara, koronavirüsün de eklenmesi, işletmelerin kamuya karşı olan vergi ve prim gibi yükümlülüklerinin yerine getirilmesini de olumsuz etkiledi.

Ekonomi yönetiminin bu yönde de iş dünyasının beklentisi doğrultusunda, bazı adımlar atacağı ifade ediliyor.

Bu konuda ilk somut adım Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından atıldı. Bakanlık tarafından yapılan açıklama ile 1-31 Mart tarihleri arasında beyannamesi verilmesi ve ödenmesi gereken gelir vergisinde, beyanname ve ödeme süresi 1 ay uzatılarak 30 Nisan 2019’a ertelendi.

En çok etkilenen sektörlere özel önlemler

Edinilen bilgilere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak pakette, koronavirüsten en çok etkilenen sektörlere yönelik bazı özel destek uygulamaları da yer alacak. Alınan önlemler kapsamında önceki gün gece yarısından itibaren kapatılan bazı hizmet sektörü yanı sıra, rezervasyon iptallerinden etkilenen turizm ve ulaştırma sektörleri de bu kapsamda ele alınacak sektörlerin başına geliyor.

Prim ve vergi ödemelerinde erteleme talep ediliyor

Yaklaşık 2 yıldır talep daralmasına bağlı finansman temininde güçlük çeken iş dünyası, kamuya olan yükümlülüklerin de esnetilmesini istiyor. DÜNYA’nın edindiği bilgilere göre, ekonomi yönetim bütçe dengesini de göz önünde bulundurarak, bu taleplere belirli ölçülerde cevap verebilecek.

SGK primleri yanı sıra KDV ve gelir/kurumlar vergilerinde erteleme isteyen iş dünyası, bu konuda alınacak tedbirlerin, finansman ile de desteklenmesi beklentisini taşıyor. İş dünyasının birçok örgütü münhasıran ekonomi alanında alınması gereken tedbirlere yönelik açıklamalar yaptılar. TOBB bünyesindeki oda ve borsalar, somut taleplerini Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a iletmek üzere, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na gönderdiler. Öte yandan iş dünyasının ekonomi yönetimine yönelik talepleri arasında, geçmiş kriz dönemlerinde olduğu gibi sektörel KDV indirimleri de yoğun olarak yer aldı. İş dünyası adına bu talepleri iletecek kurumların, piyasalardaki daralmayı önlemek için daha fazla sektörde KDV indirimi beklentilerini güçlü şekilde dile getirecekleri kaydediliyor.

ASO’dan ekonomiye yönelik önlem talepleri



Ankara Sanayi Odası(ASO) yönetimi Nurettin Özdebir başkanlığında, olağanüstü toplanarak, ekonomiye yönelik alınması gereken önlemleri şöyle sıraladı:



• Uzun dönemle vergi ve prim tatili getirilsin

• Temerrüde düşme riski olanların vadesi uzatılsın

• Kredi faiz oranları güncellensin

• Kısa çalışma ödeneği gündeme getirilsin

• Gümrüğü kapalı ülkelere ihracat yapanlara KGF ve Eximbank limitleri açılsın

• Eximbank ve KGF kredilerinde vade uzatılmalı veya yapılandırılmalı

• Eximbank tarafından talep edilen teminat mektupları KGF üzerinden verilmeli



İYİ Parti'den ifl as süreci uyarısı



İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Cihan Paçacı, koronavirüs tehdidinin uzun sürmesi halinde pek çok sektörün üretiminin düşeceğini konkordato ve iflas süreci başlayabileceği uyarısında bulundu. Paçacı, alınması gereken önlemleri, “BAĞ- KUR borçları ertelenmeli, KOBİ’lerin SGK ödemeleri faizsiz ertelenmeli, sigorta primi ödemelerinde işveren hissesi kriz döneminde daha düşük oranda tutulmalı, İŞKUR desteği ile küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin personel istihdamında sağlayacağı destek ve teşvikler artırılmalı” şeklinde sıraladı. KOBİ’lerin ve sanayicilerin bankalara olan borçlarının yapılandırılması ile ceza ve faizlerinde kaldırılması da öneriler arasında yer aldı.



CHP: Ücretsiz izne çıkarılanların maaşı İşsizlik Fonu’ndan ödensin



Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak Başkanlığında toplanan CHP Ekonomi Masası, özel sektörde ücretsiz izine çıkarılanların ücretlerinin bir kısmının İşsizlik Sigortası Fonu’ndan ödenmesi, küçük esnaf ve KOBİ’lere yönelik vergi ve sigorta primlerinin ertelenmesi, bir hafta içerisinde sicil affı çıkarılarak bu kesimlerin krediye ulaşmalarının kolaylaştırılmasını önerileri arasında sıraladı.



Kamu maliyesinde ilave sağlık harcamaları başta olmak üzere iç talebi destekleyecek teşvik ve yatırımlar için manevra alanı yaratılması gerektiğine dikkat çeken CHP, bu çerçevede, bir hafta içerisinde çıkarılacak bir yasal düzenlemeyle yol, köprü, tünel, havaalanı, şehir hastaneleri için yapılacak garanti ödemelerinin bir yıl için ertelenmesi gerektiğini bildirdi.



Bir hafta içerisinde “Konaklama Vergisi” ve “Turizm Tanıtma Fonu Kesintisini” kaldıracak yasal düzenlemenin TBMM’den geçirilmesi, zora düşecek sektörlerde, kısa çalışma ödeneğinin hak ediş ve kullanım şartlarının kolaylaştırılması CHP’nin tedbir paketi içinde yer aldı. Pakette ayrıca bankaların çalıştığı düzenleyici ve denetleyici çerçeve gevşetilerek, salgının etkilediği sektörlerin ve desteklenecek şirketlerin belirlenmesinde nesnel kriterlere dayanılarak gerekli finans kaynaklarının ilgili sektörlere ulaştırılması bulunuyor.



ATO: İşletmeleri ayakta tutacak önlemler alınmalı



Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran birçok sektörün salgından olumuz etkilendiğini belirterek, vergi, SGK primi gibi ödemelerden kolaylık getirilmesini istedi. Baran, ATO bünyesindeki 67 meslek komitesinin tamamının bu süreçten olumsuz etkilendiğini bildirirken, halk sağlığı açısından alınan başarılı önlemlerin, işletmelerin ayakta kalabilmesi için ekonomik alanda da alınması çağrısında bulundu.



İhracatta 15 günde 1 milyar dolar kayıp



Dünya ekonomisinde 350 milyar doların üzerinde kayıp oluşturması beklenen koronavirüs sebebiyle, global ticaret hacminde de sert düşüşler bekleniyor. Bunun ilk etkisi Türkiye’nin dış ticaret verilerine de yansıdı. 1-16 Mart döneminde genel ihracat önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyar 28 milyon dolara karşılık gelen yüzde 13.1 oranında azalarak 6 milyar 849 milyon dolara geriledi. Yılbaşından bu yana olan ihracat ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0.3 oranında azalarak 33 milyar 753 milyon dolara indi.

İTO Başkanı Avdagiç: Virüs krizini aşmak için yoğun çalışma içindeyiz



“İlk etapta lojistikte ülkeler arasında ortak operasyon yapabilecek düzenlemeler yapılması önemli. Kriz sonrası oluşabilecek yoğunluğun da şimdiden dikkate alınması gerekiyor. Ayrıca kritik hammaddelerde alternatif tedarikçiler mutlaka bulunmalı. İç pazarda gıda güvenliği konusu da göz ardı edilmeyecek başlıklardan biri. Turizm alanında ise kriz sonrasına hazırlık önem arz ediyor” açıklamalarını yaptı.



TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu: Vergisel yükümlülükler gecikmeden ertelenmeli



"İşletmeler işçi maaşlarıyla, vergi ve sigorta primlerini ödeyemez durumdadır. Kamusal yükümlülüklerin ertelenmesini mutlaka gündemimize almalıyız. Virüsten etkilenen işletmelerin vergileri mücbir sebep kapsamına alınmalı ve ödeme kolaylığı sağlanmalı. GEKAP, konaklama vergisi gibi yeni getirilen kamusal yükümlülükler başta olmak üzere beyan ve bildirimlerin belli bir süre ertelenmesini gündemimize almalıyız. "



MÜSİAD Genel Başkanı Kaan: Korona tehdidine karşı yönetim merkezi kurduk



“Alınan tedbirlerin tabanda uygulanabilirliğini kolaylaştırmak, başta üyelerimiz olmak üzere tabanda bu süreçte gelen talep, şikayet ve önerileri değerlendirerek acil eylem planları oluşturmak, global iktisadi mimaride oluşan değişimleri stratejik eylem planları halinde sektörel ve bölgesel bazda analiz etmek ve bu bağlamda kısa-orta vadeli yol haritaları belirlemek için bugün itibariyle MÜSİAD Genel Merkezi bünyesinde COVID-19 Kriz Yönetim Merkezi’ni hayata geçirmiştir.”



UND: Bekleyen KDV iade talepleri hızlandırılsın



“Vergi ve SGK prim ödeme sürelerinin faizsiz ertelenmesi. Mevcut banka kredi geri ödemelerinin 1 yıl ertelenmesi. Uygun koşullarda kamu bankalarından yeni kredi imkanlarının sağlanması. Trafik cezaları, Köprü ve otoyol geçiş cezaları ödemelerinin faizsiz taksitlendirme yapılması. Eximbank kredilerinden yararlanma imkanının artırılması. Bekleyen KDV iade alacak taleplerinin hızlandırılması. Habur ve Haydarpaşa sınır kapılarından vergisiz akaryakıt satışının sağlanması."