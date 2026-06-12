Vize aracılık firmalarının reklamlarına durdurma kararı

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Ticaret Bakanlığı, vize başvurularına ilişkin yanıltıcı reklamlar yayımladığı iddia edilen firmalara yönelik önemli bir adım attı. Reklam Kurulu, tüketicilere gerçeği yansıtmayabilecek vaatlerde bulunduğu değerlendirilen 6 vize aracılık firmasının reklamlarının tedbiren durdurulmasına karar verdi.

Reklam Kurulu inceleme başlattı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, vize randevu hizmeti sunan bazı firmaların internet ortamında tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı nitelikte paylaşımlar yaptığı yönündeki iddialar üzerine Reklam Kurulu tarafından re'sen inceleme başlatıldı.

İnceleme kapsamında, vize başvuru süreçlerine ilişkin kullanılan reklam ve tanıtım içerikleri mercek altına alındı.

"Vize garantisi" ifadeleri inceleme konusu oldu

11 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilen 370 sayılı Reklam Kurulu toplantısında, altı şirketin reklam dosyaları değerlendirildi.

Kurulun incelemesinde özellikle;

"Vize randevu garantisi"

"Vize garantisi"

"Hızlı başvuru"

"Kesintisiz destek"

"Garanti çözüm"

"%100 onay garantisi"

"Hızlı sonuç garantisi"

gibi ifadelerin tüketicileri yanıltabilecek nitelikte olup olmadığı ele alındı.

Reklamlara 3 aya kadar durdurma kararı

Yapılan değerlendirme sonucunda, söz konusu reklamlar hakkında 3 aya kadar tedbiren durdurma cezası uygulanmasına karar verildi.

Bakanlık, inceleme sürecinin devam ettiğini ve dosyalara ilişkin nihai kararın Reklam Kurulu tarafından daha sonra verileceğini bildirdi.

Ticaret Bakanlığı açıklamasında, tüketicileri yanıltmaya yönelik ticari reklamlar ve haksız ticari uygulamalarla mücadele kapsamında inceleme ve denetim faaliyetlerinin aralıksız sürdürüldüğü vurgulandı.