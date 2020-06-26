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VKT Tarım AŞ'nin yüzde 49 hissesi özelleştirilecek

VKT Tarım ve Gıda Sanayi AŞ'nin, Vakıf Katılım Bankası'na ait yüzde 49 hissesi özelleştirme kapsam ve programına alındı.

VKT Tarım AŞ'nin yüzde 49 hissesi özelleştirilecek
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VKT Tarım ve Gıda Sanayi AŞ'nin, Vakıf Katılım Bankası'na ait yüzde 49 hissesi'nin özelleştirme kapsam ve programına alındığı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, satış yöntemiyle özelleştirilecek hisselerin özelleştirme işlemi 31 Aralık 2025'e kadar tamamlanacak.

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