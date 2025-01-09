Volkswagen, 2024’te küresel teslimatlarda düşüş yaşadı

Volkswagen, Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisi olarak 2024 yılı itibarıyla küresel teslimatlarının %1,4 oranında düşerek 4,8 milyon araca gerilediğini ve bataryalı elektrikli araç satışlarının %2,5 oranında azaldığını açıkladı.

"2024 dünya çapında zor bir yıl oldu"

Satış ve pazarlama alanında yönetim kurulu üyesi Martin Sander, "2024 dünya çapında zor bir yıl oldu" diyerek, ekonomik zorluklara ve Çin'deki artan rekabete dikkat çekti.

Kuzey Amerika'da teslimatlar büyüme gösterdi

Çin'deki teslimatlar, yalnızca elektrikli araç üreten yerli rakiplerin etkisiyle %8,3 oranında gerileyerek 2,2 milyon adede düştü. Bataryalı elektrikli araç satışları, elektrikli araç talebindeki bölgesel gerileme nedeniyle geçen yıl 394.000 adetken, bu yıl 383.000'in biraz altına indi. Buna karşın, Kuzey Amerika'da teslimatlar %18,4 artarak 592.000'i geçti ve önemli bir büyüme gösterdi.

Volkswagen Grubu, 2024 yılına ait tam finansal sonuçlarını 11 Mart'ta açıklamayı planlıyor. Önümüzdeki hafta ise teslimat verilerine dair daha fazla bilgi yayımlanacak.