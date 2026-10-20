Volkswagen Çin'de hedefin onda birine ulaşamadı

Alman otomotiv devi Volkswagen , dünyanın en büyük otomobil pazarında yeniden güç kazanmak için Çinli teknoloji şirketleriyle geliştirdiği ortaklıklardan henüz beklediği sonucu alamadı. Xpeng iş birliğinin ilk ürünü olan elektrikli SUV'un satış performansı, şirketin başlangıçtaki beklentilerinin çok gerisinde kaldı. Üstelik yeni modelde yaşanan sorun, Volkswagen'in Çin genelindeki satışlarının da sert biçimde gerilediği bir döneme denk geldi.

Aylık hedef 3 bin 622, gerçekleşen satış 267

Volkswagen'in Çinli otomobil üreticisi Xpeng ile geliştirdiği ID. UNYX 08 modeli, Nisan 2026'da satışa sunulmasının ardından beklentilerin oldukça altında kaldı. Otomotiv araştırma şirketi ThinkerCar'ın verilerine göre elektrikli SUV, nisan-ağustos döneminde ayda ortalama 267 adet satıldı. Şirketin daha önce hazırladığı planlama belgelerinde ise aynı dönem için aylık ortalama 3 bin 622 adetlik satış hedefi bulunuyordu.

Bu rakamlar, modelin ilk beş aylık performansının başlangıçtaki hedefin yalnızca yüzde 7,4'üne ulaşabildiğini gösteriyor. Volkswagen'in 2024 yılında hazırladığı planlarda, modelden 2026 sonuna kadar toplam 32 bin 600 adet satılması öngörülmüştü. Ancak şirket, 2026'nın başında bu beklentisini yüzde 60'tan fazla düşürerek 12 bin 300 adede indirdi. Buna rağmen ilk aylardaki satışlar aşağı yönlü revize edilen hedefin de yakalanmasını zorlaştırıyor.

Volkswagen'in Çin pazarında yeniden güç kazanmak amacıyla geliştirdiği model, şirketin yerel teknoloji üreticileriyle kurduğu ortaklıkların ilk önemli sınavlarından biri olarak görülüyor. ID. UNYX 08'in geliştirilmesi yalnızca 24 ay sürdü ve otomobil mart ayında seri üretime geçti. Ancak geliştirme süresinin kısalması, satışlarda beklenen başarıyı beraberinde getirmedi.

Fiyatı yüzde 17 düşürdü, rakipler farkı açtı

Volkswagen'in Çin'deki satış sorununda fiyat ve teknoloji rekabeti önemli rol oynuyor. ID. UNYX 08, nisan ayında 229 bin 900 yuan başlangıç fiyatıyla piyasaya çıktı. Ancak aynı fiyat aralığında yer alan Xiaomi YU7 ve Zeekr 7X gibi yerli rakiplerin daha gelişmiş sürüş destek sistemleri ve şarj teknolojileri sunması, Alman markanın işini zorlaştırdı.

ThinkerCar verilerine göre nisan-ağustos döneminde Xiaomi YU7'nin satışları yaklaşık 57 bin, Zeekr 7X'in satışları ise 21 bin adedi aştı. Aynı dönemde ID. UNYX 08'in satışları yaklaşık 1.300 araçla sınırlı kaldı. Rakamlar, Volkswagen'in yalnızca marka gücü ve Çinli bir teknoloji ortağıyla geliştirdiği yeni model sayesinde rekabette üstünlük sağlayamadığını ortaya koyuyor.

Zayıf talebin ardından Volkswagen, eylül ayında modelin fiyatını düşürmek zorunda kaldı. Güncellenen ID. UNYX 08'in kampanyalı başlangıç fiyatı 189 bin 900 yuana çekildi. Böylece otomobilin satış fiyatında lansmana göre yaklaşık yüzde 17,4 indirim yapıldı. Şirket aynı zamanda ürün yelpazesini yenileyerek farklı donanım seçenekleriyle daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşmaya çalışıyor.

Volkswagen'in Çin satışları yüzde 30 geriledi

Tek bir modelde yaşanan başarısızlık, Volkswagen'in Çin pazarındaki daha geniş sorunlarının bir parçasını oluşturuyor. Alman otomotiv grubu, uzun yıllar Çin'in en büyük otomobil üreticilerinden biri olarak faaliyet gösterdi ve 2022 yılına kadar pazar liderliğini korudu. Ancak BYD, Geely ve diğer yerel markaların yükselişi, yabancı üreticilerin geleneksel üstünlüğünü zayıflattı.

Volkswagen'in 12 Ekim'de açıkladığı resmî teslimat verileri, kaybın boyutunu gösteriyor. Grup, 2026'nın ilk dokuz ayında Çin'de 1 milyon 378 bin 800 araç teslim etti. Geçen yılın aynı dönemindeki 1 milyon 974 bin adetlik satışla karşılaştırıldığında yüzde 30,2'lik düşüş yaşandı. Yalnızca üçüncü çeyrekteki gerileme ise yüzde 38,5'e ulaştı.

Çin'deki daralma, Volkswagen'in küresel performansını da aşağı çekti. Grup, yılın ilk dokuz ayında dünya genelinde 6 milyon 11 bin araç teslim ederek geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 küçüldü. Çin dışındaki pazarlarda satışların büyük ölçüde korunmasına rağmen bu ülkedeki kayıplar, toplam sonuçlar üzerinde belirleyici oldu.

Üstelik Volkswagen'in Çin'deki elektrikli otomobil satışları da geriliyor. Grubun ülkedeki tamamen elektrikli araç teslimatları ocak-eylül döneminde yüzde 42,5 azalarak 48 bin 900 adede indi. Aynı dönemde Avrupa'daki elektrikli araç teslimatlarının yüzde 12,1 artması, Volkswagen'in karşı karşıya olduğu sorunun bölgesel rekabet koşullarıyla yakından bağlantılı olduğunu gösteriyor.

Yeni satış ağı beklentileri karşılamadı

Volkswagen'in elektrikli SUV modelindeki zayıf satışların bir diğer nedeni, dağıtım ve bayi ağının sınırlı kalması oldu. Şirket, ID. UNYX 08'i Çin'de yıllardır faaliyet gösteren geleneksel ortaklarının yaygın bayi ağı yerine, Volkswagen Anhui bünyesinde oluşturulan daha küçük bir satış ağı üzerinden pazarlamayı tercih etti.

Volkswagen'in FAW ve SAIC ortaklıklarıyla Çin genelinde 3 binden fazla bayisi bulunmasına karşılık, Anhui markasının satış ağı oldukça sınırlı kaldı. Şirketin son açıklamasına göre bu ağ 166 satış noktasına ulaşmış durumda. Volkswagen, daha fazla müşteriye erişebilmek için belirli FAW-Volkswagen bayileriyle de çalışmaya başladığını bildirdi.

Alman üretici, Xpeng ile yürüttüğü iş birliğinin yalnızca satış rakamlarıyla değerlendirilmemesi gerektiğini savunuyor. Ortaklık kapsamında Çin'deki otomobillerde kullanılacak yeni bir elektrik ve elektronik mimarisinin 18 ay gibi kısa bir sürede geliştirildiğini belirten şirket, bunun gelecekteki modellerin daha hızlı ve düşük maliyetle üretilmesine yardımcı olacağını ifade ediyor.

Bununla birlikte Volkswagen, ortaya çıkan satış hedeflerine ilişkin şirket içi planlama belgeleri hakkında açıklama yapmadı. Xpeng de söz konusu satış performansına ilişkin değerlendirmede bulunmadı.

İkinci modelde hedef daha da yüksek

Volkswagen, ilk modelin beklentilerin altında kalmasına rağmen Çin'deki elektrikli otomobil stratejisinden vazgeçmiyor. Şirket, Xpeng ile birlikte geliştirdiği ikinci otomobil olan ID. UNYX 09'u da pazara sunmaya hazırlanıyor. Eylül ayında ön siparişleri başlayan elektrikli sedanın ekim ayının sonunda resmen satışa çıkması bekleniyor.

Yeni model için belirlenen başlangıç fiyatı 199 bin 900 yuan düzeyinde bulunuyor. Şirket içi planlama belgelerinde ID. UNYX 09 için aylık yaklaşık 4 bin 900 adetlik satış beklentisi yer alırken, ilerleyen yıllarda yıllık satışların 90 bin adedi aşması hedefleniyor. Ancak ilk ortak modelde yaşanan sonuçlar, bu tahminlerin de önemli bir sınavdan geçeceğini gösteriyor.

Volkswagen, 2026 yılı boyunca Çin'de yerel olarak geliştirilen 20 yeni elektrikli ve şarj edilebilir hibrit modeli piyasaya sürmeyi planlıyor. Şirketin 2030 yılına kadar pazara sunmayı hedeflediği yeni enerjili araç modeli sayısı ise 50'ye ulaşıyor. Bu planın başarısı, yalnızca yeni otomobillerin üretim hızına değil, Çinli tüketicilerin teknoloji ve fiyat beklentilerinin ne ölçüde karşılanabileceğine bağlı olacak.

Türkiye açısından gelişmenin doğrudan bir model lansmanı anlamı bulunmuyor. ID. UNYX 08, Çin pazarı için geliştirildi ve Türkiye'de satışa sunulacağına ilişkin açıklanmış bir plan bulunmuyor. Ancak Çinli üreticilerin kendi pazarlarında Avrupa'nın köklü markalarına karşı sağladıkları teknoloji ve fiyat üstünlüğü, Türkiye dâhil diğer otomotiv pazarlarındaki rekabet açısından da önem taşıyor.