Volkswagen fabrika kararını en erken şubatta verecek

13 Aralık 2019

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen'in, Türkiye'de kurulması planlanan fabrikayla ilgili kararını en erken şubat ayında vereceği bildirildi.

Şirketin merkezinden edinilen bilgiye göre, "fabrikayla ilgili nihai değerlendirmenin en erken 2020’nin ilk çeyreğinin ortalarından itibaren gündeme geleceği" kaydedildi.

Volkswagen’ın CEO’su Herbert Diess, Manisa’ya fabrika açma planları konusunda, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki Barış Pınarı Harekatı'na dikkat çekmiş "İnsanlar öldürüldüğü müddetçe, bir harp meydanının yanına temel atmayacağız" açıklamasını yapmıştı. Açıklamanın devamında ise Türkiye'de fabrika yatırımına açık kapı bırakan Diess, "Türkiye'ye yeni fabrika kararımız kesinleşmedi. Kesin olan ise şu: Etik hareket etmek, basit yanıtlar demek değildir. Bu, hem hükümetler hem bizim için geçerli." ifadelerini kullanmıştı.

Şirketin, fabrika kararını ekim ayında vereceği açıklanmış, karar daha sonra şubat ayı öncesine ertelenmişti. Son yapılan açıklamada ise kararın en erken şubatta duyurulacağı belirtildi.

Fabrikanın yıllık 300 bin araçlık kapasiteye sahip olması ve yaklaşık 4 bin kişiyi istihdam etmesi planlanıyordu. Volkswagen'in Passat ve Skoda Superb modellerinin üretileceği belirtilen fabrikanın inşasının 2020 yılı sonunda başlaması hedeflendiği açıklanmıştı.