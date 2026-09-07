Volkswagen otomobil fabrikasını savunma sanayisine çeviriyor

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Avrupa otomotiv sektöründeki kapasite fazlası ve Çinli üreticilerden gelen rekabet baskısı Volkswagen’ın Almanya’daki fabrikalarında köklü değişikliklere yol açıyor. Grubun geleceği tartışılan Osnabrück tesisi için belirlenen yeni rota ise otomobilden savunma sanayisine uzanıyor.

Volkswagen, Aşağı Saksonya eyaleti ve yatırım şirketi Aurelius Capital, Volkswagen Osnabrück GmbH’nin olası satışı için temel şartlar üzerinde anlaşmaya vardı. Plan hayata geçerse fabrikada otomobil üretiminin yerini güvenlik ve savunma sistemleri alacak.

Satış için çerçeve üzerinde anlaşma sağlandı

Plan kapsamında Aurelius Capital’in Volkswagen Osnabrück GmbH’de çoğunluk hissedarı olması, Aşağı Saksonya eyaletinin de yeni yapıda yer alması öngörülüyor. Volkswagen ise fabrikanın yeni döneme geçişinde mevcut üretim altyapısı, mühendislik ve sanayileştirme tecrübesiyle sürece destek verecek.

Henüz tamamlanmış bir satış söz konusu değil. İşlemin gerçekleşebilmesi için nihai sözleşmelerin imzalanması, ilgili şirket organlarının onayları ve düzenleyici kurumların gerekli incelemeleri gerekiyor. Taraflar buna rağmen tesisin geleceği için temel yol haritasında uzlaşmış durumda.

Otomobil üretimi 2027’de sona erecek

Volkswagen, Osnabrück fabrikasındaki araç üretiminin sona erdirilmesine ilişkin kararı 2024 yılında vermişti. Tesiste üretilen T-Roc Cabrio’nun üretiminin 2027 yılının ortasına kadar sürmesi, ardından otomobil üretiminin tamamen sonlandırılması planlanıyor.

Fabrikanın geleceği uzun süredir Volkswagen’ın Almanya’daki yeniden yapılanmasının en tartışmalı başlıklarından biriydi. Mart ayında tesis için askerî araç üretimi dahil farklı seçenekler gündeme gelmişti. Bugünkü anlaşmayla birlikte savunma alanı artık olası seçeneklerden biri olmaktan çıkarak tarafların üzerinde çalıştığı somut dönüşüm modeline dönüştü.

İlk proje hava savunma sistemleri olacak

Yeni yapının ilk büyük projesinde İsrailli Rafael Advanced Defense Systems ile çalışılması planlanıyor. Projenin Almanya ve Avrupa için hava savunma sistemleri ile bu sistemlerde kullanılacak parçaların Osnabrück’te üretilmesini kapsaması öngörülüyor.

Rafael teknolojik bilgi ve hava savunma sistemlerindeki deneyimini projeye taşırken Osnabrück çalışanlarının üretim altyapısının kurulması ve sistemlerin sanayileştirilmesinde merkezi rol üstlenmesi planlanıyor. Taraflar ilk projenin ardından tesise başka savunma ve güvenlik projelerinin de çekilmesini hedefliyor.

Yaklaşık 1.400 çalışan için yeni rota

Osnabrück fabrikasında yaklaşık 1.800 kişi çalışıyor. Yeni yapılanmayla bunların yaklaşık 1.400’ünün işinin korunabileceği değerlendiriliyor. Böylece otomobil üretiminin sona ermesinin istihdam üzerindeki etkisinin önemli bölümünün savunma sanayisine geçişle sınırlandırılması amaçlanıyor.

Volkswagen da resmi açıklamasında tesisin uzun vadede korunması ve mevcut istihdamın büyük bölümünün devam ettirilmesini dönüşümün temel hedeflerinden biri olarak gösterdi. Fabrikanın üretim altyapısı ve nitelikli iş gücü, savunma sanayisine geçişte en önemli avantajlar arasında görülüyor.

Otomotiv krizinden savunma üretimine geçiş

Osnabrück kararı Volkswagen’ın daha geniş kapsamlı yeniden yapılanmasının bir parçası. Alman otomotiv grubu zayıflayan talep, yüksek üretim maliyetleri, kapasite fazlası ve Çinli üreticilerin hızla artan rekabeti nedeniyle Avrupa’daki üretim ağını küçültmeye çalışıyor.

Volkswagen ve Audi markalarında üretim kapasitesinin önemli bölümü sistemden çıkarılırken bazı fabrikalarda üretim hatları azaltılıyor, bazı tesisler için ise tamamen farklı kullanım modelleri aranıyor. Şirket yönetimi fabrika kapatmaktan önce mevcut tesisleri yeni endüstriyel faaliyetlere yönlendirmenin daha avantajlı olduğunu savunuyor.

Osnabrück modeli bu nedenle Volkswagen’ın diğer risk altındaki fabrikaları açısından da örnek oluşturabilir. Avrupa ülkelerinin savunma harcamalarını artırdığı bir dönemde otomotiv sektöründe atıl kalan tesislerin savunma üretimine yönelmesi, Almanya’daki sanayi dönüşümünün yeni başlıklarından biri haline geliyor.