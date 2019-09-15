Volkswagen Türkiye'de yatırım yapacak

15 Eylül 2019

CNN TÜRK televizyonunda canlı yayın konuğu olan Bakan Pekcan, Alman otomobil devi Volkswagen’in Türkiye’ye yatırım yapacağını

Alman Ticaret Bakanlığı’ndan bu yatırım için Türkiye lehine kararın alındığı bilgisini aldığını söyleyen Pekcan, kararın resmi açıklamanın beklendiğini dile getirdi.

Yatırım yapılacağı yer belirlendi

Volkswagen'in Türkiye yatırımıyla ilgili konuşan Bakan Pekcan'ın açıklamaları şöyle:



"Almanya Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı'ndan aldığımız tüyolarda 'Türkiye lehine karar verildi' diyorlar bize. Hepimiz son noktanın konmasını bekliyoruz. Hatta yatırımın yapılacağı yöre bile belli. Ancak o kadar detaya girmeyelim."

Volkswagen'in 123. fabrikası olacak

Volkswagen'in Türkiye'de kurması muhtemel olan tesis, Alman otomobil devinin dünya üzerindeki 123. fabrikası olacak. Volkswagen mevcut 122 fabrikasında her gün ortalama 44 bin araç üretimi gerçekleştiriyor.