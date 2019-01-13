Volkswagen, Türkiye'deki Ford fabrikalarında minibüs üretecek

13 Ocak 2019

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Başkanı Alper Kanca, Volkswagen'in Türkiye'de minibüs üretme konusunda Ford Otosan ile hemen hemen anlaşmış durumda olduğunu söyledi.

Kanca, "Volkswagen, minibüs üretme konusunda Ford Otosan ile hemen hemen anlaşmış durumda. Bu kesin. Türkiye'de üretilen Ford Transit'lerin üretildiği fabrikalarda Volkswagen minibüsleri üretilecek. Bu birçok şeyi değiştirecek, birçok Almanın kafasındaki algıyı değiştirecek. Biraz da hükümetin özel teşvikler vermesi gerekiyor. Kamuoyunun bu konuda duyarlı olması gerekiyor. Türkiye'ye bir Alman otomobil fabrikası getirmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Yatırımın gelmesi için hep birlikte çalışılması gerektiğini vurgulayan Kanca, "Bunun siyasi bir karar olmaması lazım. İnsan bulunmayan Bulgaristan'a gitmemesi lazım bu yatırımın. Altyapısı olmayan Romanya'ya gitmemesi lazım. Bunun en doğru yeri Türkiye. Ekonomik olarak en doğru yeri Türkiye. Ford Otosan ile Volkswagen'in Türkiye'de bir ticari araç üretme hedefi var. Bence bu başlarsa, Almanların o kafasındaki ön yargı kırılırsa bundan sonrası kolay gelir" dedi.

Kaynak: AA