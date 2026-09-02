Volkswagen'de ipler gerildi: 4 fabrika ve 50 bin çalışan için kritik gün

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Alman otomotiv devi Volkswagen'de aylardır devam eden yeniden yapılanma tartışmasında kritik haftaya girildi. Şirket yönetiminin fabrika kapatma ve işten çıkarmaları içeren planına karşı çıkan IG Metall, yönetime uzlaşı çağrısı yaptı.

Volkswagen, yüksek iş gücü maliyetleri, kapasitesinin altında çalışan fabrikaları ve Çinli üreticilerle artan rekabet nedeniyle milyarlarca euroluk tasarruf arıyor. Temmuzdan bu yana gündemde olan dönüşüm planı kapsamında bazı fabrikaların kapatılması, stratejik departmanların ayrıştırılması ve yaklaşık 50 bin çalışanın işten çıkarılması seçenekler arasında bulunuyor.

4 fabrikanın geleceği masada

Volkswagen Denetleme Kurulu cuma günü toplanarak şirketin geleceğine ilişkin üç farklı yeniden yapılanma önerisini değerlendirecek. Yönetimin üzerinde durduğu plan, Emden, Zwickau, Neckarsulm ve Hannover'deki dört fabrikanın 2031-2034 yılları arasında kademeli olarak kapatılmasını öngörüyor. Planın bir diğer ayağında ise dünya genelinde on binlerce kişinin işten çıkarılması bulunuyor.

Çalışan temsilcileri ise fabrikaların açık tutulmasını ve mevcut istihdamın korunmasını istiyor. Sendikalar, gerekli tasarrufun fabrika kapatmak yerine şirketin operasyonlarını yeniden düzenleyerek sağlanmasını savunuyor.

Masadaki üçüncü seçenek ise Volkswagen'de yüzde 20 stratejik hisseye sahip Aşağı Saksonya eyalet yönetiminden geldi. Eyalet yönetimi, şirketin maliyetlerini düşürürken istihdamı da gözeten bir ara formül üzerinde duruyor. Tarafların 1 Eylül'deki görüşmelerinden ise sonuç çıkmadı.

Sendikadan sert uyarı

Cuma günkü toplantı öncesinde IG Metall, henüz resmi bir grev kararı alınmasa da anlaşmazlığın büyümesi halinde üretimin aksayabileceği uyarısında bulundu. IG Metall Aşağı Saksonya Bölge Sorumlusu ve Volkswagen Başmüzakerecisi Thorsten Gröger, yönetimin çatışmayı tercih etmesi halinde sendikanın geri adım atmayacağını söyledi.

Gröger, "Eğer yönetim kurulu bu çatışmayı istiyorsa karşılığını alacaktır. Ancak biz açıkça bir çatışma istemiyoruz." dedi.

Fabrikaların geleceğini tehlikeye atacak bir plana sessiz kalmayacaklarını vurgulayan Gröger, yönetimi çalışan temsilcileriyle yeniden masaya oturmaya çağırdı.

Gözler cuma gününde

Cuma günü yapılacak toplantıda yönetimin sert tasarruf planı, çalışanların fabrikaları ve istihdamı koruyan önerisi ile Aşağı Saksonya yönetiminin uzlaşı formülü karşı karşıya gelecek.

Tarafların ortak noktada buluşamaması halinde Volkswagen'deki krizin daha da büyümesi ve olağanüstü genel kurul sürecinin gündeme gelmesi bekleniyor.