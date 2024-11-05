Volkswagen'de maaş kesintisi, Tesla'da zam

Tesla, Almanya’daki 12 bin personellinin maaşına kasım ayında yüzde 4 zam yaptı.

Tesla'nın İnsan Kaynakları Direktörü Erik Demmler, "Bu, Alman otomotiv sektöründeki birçok şirketin işten çıkarmalar ve fabrika kapatma planları konuştuğu bir dönemde çalışanlarımız için sevindirici bir gelişme" dedi.

Personeş sayısı azaltılmıştı

Şirket, yılın başlarında gönüllü işten çıkarmalar yaparak personel sayısını azaltmış, maliyetleri düşürmek için de bazı taşeronlarla sözleşmeleri yenilememişti.

Öte yandan, Almanya’daki otomobil sektörü, zorluklarla karşı karşıya.

Avrupa’nın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen ise rekabetçi kalmak ve istihdamı korumak adına işçilere yüzde 10 maaş kesintisi teklif ettiği bir maliyet azaltma programını başlatmıştı.