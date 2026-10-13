Volkswagen'den Çin alarmı: Renault ve Stellantis de baskı altında

Avrupa otomotiv sanayisinde Çinli üreticilerin büyümesi, kıtanın köklü markaları üzerindeki baskıyı artırıyor. Volkswagen (VOW3) Üst Yöneticisi Oliver Blume, Paris Otomobil Fuarı kapsamında yaptığı değerlendirmede, Volkswagen, Stellantis ve Renault gibi geniş kitlelere yönelik otomobil üreten şirketlerin iş modelinin yoğun baskı altında olduğunu söyledi. Blume'a göre Avrupa'daki üreticiler, bir yandan daha uygun fiyatlı elektrikli otomobiller geliştirmek, diğer yandan üretim maliyetlerini düşürmek zorunda.

Uyarının önemi, söz konusu şirketlerin Avrupa sanayisindeki ağırlığından kaynaklanıyor. Volkswagen, Stellantis ve Renault, Avrupa Birliği'ndeki toplam araç üretiminin yüzde 60'ından fazlasını temsil ediyor. Dolayısıyla Çinli markaların artan rekabeti yalnızca üç büyük grubun satışlarını değil, Avrupa'nın üretim tesislerini, istihdamını ve otomotiv tedarik zincirinin geleceğini de ilgilendiriyor.

Avrupa üretiminin yüzde 60'ından fazlası üç grupta

Volkswagen, Stellantis ve Renault, otomobil pazarının yüksek satış hacmine ancak görece düşük kâr marjlarına dayanan bölümünde faaliyet gösteriyor. Bu üretim modelinde fabrikaların yüksek kapasiteyle çalışması, geliştirme maliyetlerinin geniş araç serilerine dağıtılması ve satış fiyatlarının rekabetçi tutulması büyük önem taşıyor. Çinli üreticilerin daha düşük fiyatlarla pazara girmesi ise Avrupalı şirketlerin aynı anda hem fiyatlarını hem de maliyetlerini aşağı çekmesini gerektiriyor.

Oliver Blume, Avrupa otomotiv sektörünün geleceğinin yalnızca başka pazarlara yapılan ihracattan elde edilen kazançlara dayandırılamayacağını vurguladı. Volkswagen yöneticisine göre şirketlerin Avrupa'daki faaliyetlerinin kendi başına kârlı, dayanıklı ve rekabetçi olması gerekiyor. Bu değerlendirme, kıtanın en büyük üreticilerinin geleneksel iş modellerini korumakta giderek daha fazla zorlandığını ortaya koyuyor.

Çinli markalar fiyat rekabetini sertleştirdi

Avrupa'daki rekabet baskısının temelinde Çinli üreticilerin elektrikli otomobil teknolojilerindeki ilerlemesi ve üretim maliyetlerindeki avantajı bulunuyor. BYD, Chery, Geely ve Leapmotor gibi markalar, Çin iç pazarındaki yoğun fiyat rekabetinin ardından Avrupa'da daha fazla müşteri kazanmak için yeni modeller sunuyor. Paris Otomobil Fuarı'ndaki güçlü Çinli marka katılımı da bu genişleme stratejisinin dikkat çeken göstergelerinden biri oldu.

Blume, 21 Ağustos'ta yayımlanan şirket değerlendirmesinde Çinli üreticilerin Avrupa otomobil pazarındaki payının 2026'da yüzde 9'a ulaştığını belirtmişti. Aynı açıklamada, Çin'deki araç fiyatlarının iki yılda yüzde 15'ten fazla gerilediğine ve Çinli üreticilerin Avrupa'daki şirketlerin maliyet yapısıyla karşılamakta zorlandığı fiyat seviyelerinde otomobil satabildiğine dikkat çekmişti. Bu koşullar, özellikle uygun fiyatlı araç pazarında faaliyet gösteren Avrupa markalarının kâr marjlarını baskılıyor.

Volkswagen'de 50 bin kişilik küçülme planı

Artan rekabet, Volkswagen'in üretim ve istihdam politikalarını da değiştiriyor. Şirket, Volkswagen, Audi, Porsche ve CARIAD bünyesindeki Almanya operasyonlarında 2030'a kadar yaklaşık 50 bin pozisyonun azaltılması konusunda anlaşmalar yapıldığını açıklamıştı. Yönetim, bu sürecin ağırlıklı olarak gönüllü ayrılmalar ve erken emeklilik uygulamalarıyla yürütüldüğünü belirtiyor.

Şirketin Avrupa'daki üretim kapasitesi de yeniden değerlendiriliyor. Volkswagen yönetimi, kıtadaki tesislerinde yılda 500 bin aracın üzerinde kapasite fazlasını azaltması gerektiğini bildirirken bazı fabrikalarda 2030'lu yıllara uzanan dönemde yeterli üretim hacminin henüz güvence altına alınamadığını kabul ediyor. Bununla birlikte Volkswagen, belirli fabrikaların kapatılması konusunda kesinleşmiş bir karar bulunmadığını da özellikle vurguluyor.

Üretim tesisleri üzerindeki baskı, otomobil fabrikalarıyla sınırlı kalmayabilir. Araç üretimindeki olası daralma, parça tedarikçilerinin siparişlerinden lojistik hizmetlerine kadar geniş bir sanayi ekosistemini etkileyebilecek nitelikte. Avrupa otomotivinde yaşanan dönüşümün istihdam ve üretim kapasitesi açısından yakından izlenmesinin nedenlerinden biri de bu.

Ucuz elektrikli otomobilde 150 bin sipariş

Volkswagen, Çinli rakipleri karşısında rekabet gücünü artırmak için daha uygun fiyatlı elektrikli otomobillere ağırlık veriyor. Şirket, Paris Otomobil Fuarı'nda Volkswagen ID. Polo ve ID. Cross, Škoda Epiq ve CUPRA Raval modellerini aynı ürün ailesi kapsamında tanıttı. Üç markaya yayılan dört model, ortak teknolojik altyapı ve parçalar kullanılarak geliştirme ve üretim maliyetlerini düşürme stratejisinin bir parçasını oluşturuyor.

Volkswagen'in 11 Ekim'de açıkladığı verilere göre bu elektrikli otomobil ailesi için yaklaşık 150 bin sipariş alınmış durumda. Modellerin bileşen ve teknolojilerinin yüzde 80'inden fazlasının ortak olması, şirketin aynı geliştirme yatırımlarından daha yüksek üretim hacmi elde etmesini amaçlıyor. Araçların İspanya'daki Martorell ve Pamplona tesislerinde üretilmesi, Volkswagen'in Avrupa'daki üretim kapasitesini koruma hedefi açısından da önem taşıyor.

Elektrikli araç talebinde toparlanma işaretleri görülse de bu gelişme fiyat rekabetini ortadan kaldırmıyor. Volkswagen'in 12 Ekim'de yayımladığı teslimat verileri, Avrupa'daki tamamen elektrikli araç satışlarının üçüncü çeyrekte yıllık yüzde 20 arttığını gösteriyor. Talebin büyümesi, Avrupalı üreticiler için yeni fırsatlar oluştururken Çinli markaların da aynı pazardan daha büyük pay almak istemesi rekabeti yoğunlaştırıyor.

Üç dev Brüksel'den üretim desteği istiyor

Volkswagen, Renault ve Stellantis, Çinli rakiplerle mücadelede yalnızca şirketlerin maliyet azaltma programlarının yeterli olmayacağını savunuyor. Üç üretici, Avrupa Birliği'nin sanayi politikası kapsamında hazırlanan Avrupa'da üretim odaklı düzenlemelerin yerel yatırımları ve tedarik zincirlerini desteklemesini istiyor. Şirketler, haziran ayında yayımladıkları ortak açıklamada Avrupa'da üretilmiş kabul edilecek araçların tanımının uygulanabilir olmasını ve üretim maliyetleri arasındaki farkların dikkate alınmasını talep etmişti.

Volkswagen CEO'su Blume, Avrupa'nın sanayi tabanının korunması gerektiğini vurgularken daha esnek düzenlemeler ve yerel üretimi teşvik eden uygulamalar çağrısını yineledi. Şirketin talepleri arasında elektrikli otomobil pazarına geçişte düzenleme takviminin piyasa koşullarına uyarlanması, Avrupa'daki batarya üretiminin desteklenmesi ve yerel yatırımların teşvik edilmesi bulunuyor. Ancak bu taleplerin tamamının kabul edildiği veya yeni bir destek paketinin kesinleştiği anlamı çıkarılmamalı.

Avrupa Birliği açısından temel sorun, tüketicilere uygun fiyatlı elektrikli otomobil sunma hedefiyle kıtadaki üretim ve istihdamı koruma ihtiyacını birlikte karşılamak. Daha sıkı yerel üretim koşulları Avrupalı fabrikaları destekleyebilirken rekabetin azalması veya maliyetlerin yükselmesi gibi farklı sonuçlar da doğurabilir. Bu nedenle sektörün talepleri yalnızca otomobil üreticilerinin değil, tüketicilerin ve tedarikçilerin çıkarları açısından da tartışılıyor.

Türkiye'nin otomotiv ihracatı için neden önemli?

Avrupa'daki bu rekabet, Türkiye'nin otomotiv sanayisi açısından da önem taşıyor. Türkiye, Avrupa merkezli markaların üretim ve tedarik zincirlerinde önemli bir yere sahipken başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere geniş bir pazara otomobil, ticari araç ve otomotiv parçası ihraç ediyor. Dolayısıyla Volkswagen, Stellantis ve Renault gibi üreticilerin kapasite, maliyet ve tedarik politikalarındaki değişiklikler Türk otomotiv şirketleri tarafından da yakından izleniyor.

Öte yandan Avrupa'da üretim esasına dayanan yeni kuralların Türkiye'deki tesisleri hangi koşullarda kapsayacağı henüz netleşmiş değil. Türkiye'nin AB ile Gümrük Birliği ilişkisi bulunsa da bu durum, gelecekteki bütün sanayi teşviklerinde Türkiye'de üretilen araçların otomatik olarak AB üretimi sayılacağı anlamına gelmiyor. Bu nedenle Brüksel'de şekillenecek düzenlemelerin kapsamı, Türkiye'nin otomotiv ihracatındaki rekabet koşulları açısından ayrı bir önem taşıyor.