Volkswagen'den Türkiye kararı: 50 yıllık ikonik modelin satışı durduruluyor

Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması olmayan ülkelerden Türkiye’ye getirilen otomobillere yönelik yeni gümrük tarifesi 22 Kasım’da yürürlüğe girdi. Bu düzenlemeden ek gümrük vergisine tabi tutulan Volkswagen’in Türkiye’de en çok satan araçlarından Polo da etkilendi.

CNBC-e'de konuşan Volkswagen Binek Araç Genel Müdürü Giovanni Gino Bottaro, Türkiye'nin hem pazar büyüklüğü hem de performans açısından Avrupa'daki 5. büyük Volkwagen pazarı olduğunu belirterek, Polo'daki bu kaybın üreticiyi de mutlu etmeyeceğini söyledi.

Polo'nun fiyatı Tiguan seviyesine çıkıyor

Çözüm bulmaya çalıştıklarını ancak artan ek yükümlülükler ve lojistik maliyetlerin nedeniyle Polo'nun rekabet dışına çıktığını belirteren Bottaro, "Bir çözüm bulamazsak maalesef bu 50 yıllık ikonik modelin satışını durdurmak zorunda kalacağız. Bu ek yükümlülükler Polo'nun fiyatını neredeyse Tiguan seviyesine çıkarıyor. Bu aracın rekabet etmesi mümkün değil" dedi.

Polo'nun boşluğunu elektrikli versiyonlar dolduracak

Polo'nun ID Polo ve ID Cross olarak satışa çıkacak elektrikli modellerine işaret eden Volkswagen Müdürü, "Polo'yu kaybediyor olabiliriz ancak 2026 yılı sonunda bu iki modelin satışı başlıyor olacak. Türkiye'ye de aynı dönemde getiriyor olacağız. ID Polo, Polo'nun boşluğunu doldurabilecek bir otomobil. Şu an fiyat çalışmalarını yapıyoruz" dedi.

Passat ve Jetta’ya da değinen Bottaro, Volkswagen’in Çin’de 29 yıldır pazar lideri olduğunu üretimin Asya pazarlarına yönelik devam edeceğini belirtirken, Türkiye’de sertifika şartları sağlanamadığı müdedetçe pazara giremeyeceğini vurguladı.