Voltajı ABD’ye göre ayarladı ihracatını 5’e katlayacak

Ece CEYHUN - BERLİN

ece.ceyhun@dunya.com

Bugün 160’tan fazla ülke­ye ihracat yapan Vestel, 23 müşteri 33 farklı mar­ka ile ABD pazarındaki satışları­nı 3 yılda 5 katına çıkarmayı he­defliyor. Şirket, söz konusu ülke­ye ihracatını 10 milyon dolardan bu sene sonunda 50 milyon dola­ra getirmeyi öngörüyor. 2024 so­nunda belirlenen, 2028 yılı hede­fine göre ABD’ye ihracat ise 150 milyon dolara koşacak. ABD paza­rında sadece perakende kanalın­dan değil inşaat kanalını da kapsa­yan bir stratejiyle hareket edecek olan şirket sadece Vestel markası ile değil ‘private label’ satış da ya­pacak. Vestel şu anda ABD’de Fin­lux markası ile satış yapıyor. Yeni ürün, yeni teknoloji ve yeni pazar anlayışı ile çalışan Vestel, Kuzey Amerika’nın dışında Asya, Güney Afrika, Suriye, Arjantin gibi ülke­lerdeki fırsatları da değerlendiri­yor. Vestel Dış Ticaret Satış Genel Müdürü Seçkin Gençoğlu, “Voltajı ABD’ye göre ayarladık” dedi. Ves­tel Pazarlama Genel Müdürü Duy­gu Badem Uylukçuoğlu da “Mara­ton koşuyoruz” diyerek sadece tü­ketim de değil üretim trendlerini de takip ettiklerini belirtti. Avru­pa’nın en büyük tüketici elektro­niği fuarı IFA 2025 kapsamında şirketin stratejisini ve hedefleri­ni Vestel Pazarlama Genel Müdü­rü Duygu Badem Uylukçuoğlu ile Vestel Dış Ticaret Satış Genel Mü­dürü Seçkin Gençoğlu anlattı.

Badem Uylukçuoğlu, “Küre­sel büyüme stratejimizde Vestel grup markalarını merkeze alıyor; yeni pazarlara açılım ve stratejik iş birlikleriyle uluslararası adım­lar atıyoruz. Tüm pazarlara tek bir platform sunmak yerine, her pa­zarın kullanıcı ihtiyaçlarına uy­gun çözümler sunan iş birliklerine odaklanıyoruz. İngiltere gibi zor­lu pazarlarda, farklı platformlarla uyumlu esnek üretimle rakipleri­mizden ayrışıyoruz” diye konuştu.

Cylinda ile İskandinav açılımı

Vestel, beyaz eşyada lisans­lı marka iş birliklerini artırma­yı da sürdürüyor. Bugün Toshiba, Sharp, Daewoo, JVC, Telefunken gibi markaları lisans anlaşması bulunan Vestel’in Dış Ticaret Satış Genel Müdürü Seçkin Gençoğlu, lisanslı markalarıyla tüm pazar­larda Vestel’in etkinliğini artırma stratejisini başarıyla sürdürdük­lerini söyledi. Kuzey Avrupa’da markalı varlıklarını güçlendirmek için satın aldıkları İsveç merkez­li Cylinda AB ile İskandinavya’da­ki büyümeyi hızlandırdıklarını be­lirten Gençoğlu, beyaz eşya üreten Cylinda’nın ürün gamına küçük ev aletlerini de eklediklerini ifa­de ederek, “İskandinav markala­rının güvenilirliği, Cylinda’nın bü­yüme yolculuğunda yeni fırsatlar sunuyor. Bu stratejik genişleme, Vestel’i Uzak Doğu’da önemli bir oyuncu haline getirecek” dedi.

ABD’de 2028 hedefi ihracatı 5 kat artırmak

Amerika’nın da Vestel’in ön­celikli odak pazarlarından biri olduğunu hatırlatan Gençoğlu, “Yakın coğrafyadan tedarik ve dost ülkelerden tedarik strateji­leri şirketimize yeni fırsatlar ya­ratıyor. Bu stratejiler, oyun pla­nımızı genişletmemize ve Ame­rika pazarında yer edinmemize olanak tanıdı. Roku ile iş birli­ği de pazara girişte kritik dönüm noktası oldu” açıklamasında bu­lundu.

“Voltajı ABD’ye göre ayarla­dık, mevcut ürün gamını Ame­rika pazarının ihtiyaçlarına uy­gun hale getirdik” diyerek üre­tim tarafındaki hazırlık sürecini anlatan Gençoğlu, “Bulaşık ma­kinelerimiz Amerikan pazarın­da yerini aldı, buzdolaplarımız yılın son çeyreğinde tüketiciler­le buluşacak. Pişirici ve yıkayıcı ürünleri de hayata geçireceğiz. Hedefimiz 2026’da Amerika pa­zarında güçlü büyüme, 2028’de ise Amerika ihracatımızı beş kat artırmak” ifadelerini kullandı.

Alışkanlıkları öğrenen öneri sunan makineler

* Bu yılki IFA’da akıllı yaşam viz­yonunu, yapay zekâ destekli IoT çözümleriyle ziyaretçilere tanı­tan Vestel’in fuarda sergilediği AICON kliması, kullanıcı alışkan­lıklarına göre zaman, konum ve enerji tasarrufu odaklı öneriler sunuyor.

* Intellicare Afterwash teknolojisi, çamaşır ve kurutma makinesi arasında iletişim kurarak en uygun programı otomatik öneriyor. Download & Use – WashWizard ile kullanıcılar hem hazır programları indirebiliyor hem de sıcaklık, süre ve kirlilik seviyesine göre kendi programlarını oluşturabiliyor.

* Dishcare Assistant bulaşık makinesi programlarını, bulaşık türüne ve süreye göre optimize ederken; IntelliShelf buzdolabındaki gıdaların tazeliğini takip ederek gıda israfını önlemeye yardımcı oluyor.

* Enerji Yönetimi servisi kullanıcıların tüketim geçmişini takip etmesine imkân verirken; Care for All, Family Board ve Community Board özellikleri ev içi iletişimi, görev paylaşımını ve topluluk etkileşimini tek ekosistemde birleştiriyor. Yapay zekâ destekli Product Expert ve Vestel AI asistanları ise ürün bilgisi, tarif önerileri ve teknik destek gibi konularda kullanıcıların her an yanında.

Çevresel etkileri azaltmak için yatırım yapıyor

Vestel kullanıcı deneyimine odaklanırken; yapay zekâ, nesnelerin interneti (IoT) ve veri odaklı teknolojilere sü­rekli yatırım yaptıklarının altını çizen Duygu Badem Uy­lukçuoğlu, sürdürülebilirliği de işin merkezine koydukla­rının altını çizdi. Uylukçuoğ­lu, “Üretimde çevresel etki­mizi azaltmaya, karbon ayak izimizi düşürmeye ve dön­güsel ekonomi prensiplerini hayata geçirmeye odakla­nıyoruz. Enerji verimliliği ve tasarruf sağlayan çözümle­rimizle kullanıcılarımızı da bu dönüşümün aktif parça­sı haline getiriyor, bireysel tercihlerle toplumsal etkiyi buluşturuyoruz. IFA’daki çö­zümler, bugünün ihtiyaçla­rını karşılayan, geleceğin yaşamını şekillendiren, insan ve gezegen odaklı vizyonu­muzun bir yansıması” dedi.

IFA’da sağlık çözümleri çıkarması

Vestel bu yılki fuarda sağlık teknolojilerine özel bir alan ayırırken, Noira Band & Meditis App, üst kola takılan sensörü ve mobil uygulamasıyla ruh sağlığı ve günlük sağlık verilerinin takibini sağlıyor. 2026’da satışa çıkması planlanan ürün, NP Brain Hospital ve Utrecht Medical Center iş birliğiyle geliştirildi. iQardi klinik sınıf doğrulukta EKG ölçümü, solunum ve aktivite takibi gibi çok parametreli izleme özellikleriyle kalp sağlığında yeni bir standart sunuyor. Türk Kardiyoloji Derneği ve Dr. Siyami Ersek Hastanesi iş birliğiyle geliştirilen ürün, hastane, özel klinik ve uzaktan sağlık hizmeti sağlayıcı kuruluşlarda kullanılacak. Operasyonlarda kullanılmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet birimleri için geliştirilen Noira Tactical Fit, askerler ve arama–kurtarma ekiplerinin anlık sağlık, konum ve durumumu takip ediyor.