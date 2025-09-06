Voltajı ABD’ye göre ayarladı ihracatını 5’e katlayacak
Uluslararası Tüketici Elektroniği Fuarı’nda (IFA 2025) yeni ürün ve teknolojileriyle bu yıl 33. defa yer alan Vestel, global pazarlarda büyümeye odaklandı. Stratejik iş birlikleri ile TV ekosisteminde geniş kitlelere hitap eden Vestel, İskandinavya’dan ABD’ye kadar pek çok pazara özgü adımlarla tüketiciye ulaşıyor.
Ece CEYHUN - BERLİN
ece.ceyhun@dunya.com
Bugün 160’tan fazla ülkeye ihracat yapan Vestel, 23 müşteri 33 farklı marka ile ABD pazarındaki satışlarını 3 yılda 5 katına çıkarmayı hedefliyor. Şirket, söz konusu ülkeye ihracatını 10 milyon dolardan bu sene sonunda 50 milyon dolara getirmeyi öngörüyor. 2024 sonunda belirlenen, 2028 yılı hedefine göre ABD’ye ihracat ise 150 milyon dolara koşacak. ABD pazarında sadece perakende kanalından değil inşaat kanalını da kapsayan bir stratejiyle hareket edecek olan şirket sadece Vestel markası ile değil ‘private label’ satış da yapacak. Vestel şu anda ABD’de Finlux markası ile satış yapıyor. Yeni ürün, yeni teknoloji ve yeni pazar anlayışı ile çalışan Vestel, Kuzey Amerika’nın dışında Asya, Güney Afrika, Suriye, Arjantin gibi ülkelerdeki fırsatları da değerlendiriyor. Vestel Dış Ticaret Satış Genel Müdürü Seçkin Gençoğlu, “Voltajı ABD’ye göre ayarladık” dedi. Vestel Pazarlama Genel Müdürü Duygu Badem Uylukçuoğlu da “Maraton koşuyoruz” diyerek sadece tüketim de değil üretim trendlerini de takip ettiklerini belirtti. Avrupa’nın en büyük tüketici elektroniği fuarı IFA 2025 kapsamında şirketin stratejisini ve hedeflerini Vestel Pazarlama Genel Müdürü Duygu Badem Uylukçuoğlu ile Vestel Dış Ticaret Satış Genel Müdürü Seçkin Gençoğlu anlattı.
Badem Uylukçuoğlu, “Küresel büyüme stratejimizde Vestel grup markalarını merkeze alıyor; yeni pazarlara açılım ve stratejik iş birlikleriyle uluslararası adımlar atıyoruz. Tüm pazarlara tek bir platform sunmak yerine, her pazarın kullanıcı ihtiyaçlarına uygun çözümler sunan iş birliklerine odaklanıyoruz. İngiltere gibi zorlu pazarlarda, farklı platformlarla uyumlu esnek üretimle rakiplerimizden ayrışıyoruz” diye konuştu.
Cylinda ile İskandinav açılımı
Vestel, beyaz eşyada lisanslı marka iş birliklerini artırmayı da sürdürüyor. Bugün Toshiba, Sharp, Daewoo, JVC, Telefunken gibi markaları lisans anlaşması bulunan Vestel’in Dış Ticaret Satış Genel Müdürü Seçkin Gençoğlu, lisanslı markalarıyla tüm pazarlarda Vestel’in etkinliğini artırma stratejisini başarıyla sürdürdüklerini söyledi. Kuzey Avrupa’da markalı varlıklarını güçlendirmek için satın aldıkları İsveç merkezli Cylinda AB ile İskandinavya’daki büyümeyi hızlandırdıklarını belirten Gençoğlu, beyaz eşya üreten Cylinda’nın ürün gamına küçük ev aletlerini de eklediklerini ifade ederek, “İskandinav markalarının güvenilirliği, Cylinda’nın büyüme yolculuğunda yeni fırsatlar sunuyor. Bu stratejik genişleme, Vestel’i Uzak Doğu’da önemli bir oyuncu haline getirecek” dedi.
ABD’de 2028 hedefi ihracatı 5 kat artırmak
Amerika’nın da Vestel’in öncelikli odak pazarlarından biri olduğunu hatırlatan Gençoğlu, “Yakın coğrafyadan tedarik ve dost ülkelerden tedarik stratejileri şirketimize yeni fırsatlar yaratıyor. Bu stratejiler, oyun planımızı genişletmemize ve Amerika pazarında yer edinmemize olanak tanıdı. Roku ile iş birliği de pazara girişte kritik dönüm noktası oldu” açıklamasında bulundu.
“Voltajı ABD’ye göre ayarladık, mevcut ürün gamını Amerika pazarının ihtiyaçlarına uygun hale getirdik” diyerek üretim tarafındaki hazırlık sürecini anlatan Gençoğlu, “Bulaşık makinelerimiz Amerikan pazarında yerini aldı, buzdolaplarımız yılın son çeyreğinde tüketicilerle buluşacak. Pişirici ve yıkayıcı ürünleri de hayata geçireceğiz. Hedefimiz 2026’da Amerika pazarında güçlü büyüme, 2028’de ise Amerika ihracatımızı beş kat artırmak” ifadelerini kullandı.
Alışkanlıkları öğrenen öneri sunan makineler
* Bu yılki IFA’da akıllı yaşam vizyonunu, yapay zekâ destekli IoT çözümleriyle ziyaretçilere tanıtan Vestel’in fuarda sergilediği AICON kliması, kullanıcı alışkanlıklarına göre zaman, konum ve enerji tasarrufu odaklı öneriler sunuyor.
* Intellicare Afterwash teknolojisi, çamaşır ve kurutma makinesi arasında iletişim kurarak en uygun programı otomatik öneriyor. Download & Use – WashWizard ile kullanıcılar hem hazır programları indirebiliyor hem de sıcaklık, süre ve kirlilik seviyesine göre kendi programlarını oluşturabiliyor.
* Dishcare Assistant bulaşık makinesi programlarını, bulaşık türüne ve süreye göre optimize ederken; IntelliShelf buzdolabındaki gıdaların tazeliğini takip ederek gıda israfını önlemeye yardımcı oluyor.
* Enerji Yönetimi servisi kullanıcıların tüketim geçmişini takip etmesine imkân verirken; Care for All, Family Board ve Community Board özellikleri ev içi iletişimi, görev paylaşımını ve topluluk etkileşimini tek ekosistemde birleştiriyor. Yapay zekâ destekli Product Expert ve Vestel AI asistanları ise ürün bilgisi, tarif önerileri ve teknik destek gibi konularda kullanıcıların her an yanında.
Çevresel etkileri azaltmak için yatırım yapıyor
Vestel kullanıcı deneyimine odaklanırken; yapay zekâ, nesnelerin interneti (IoT) ve veri odaklı teknolojilere sürekli yatırım yaptıklarının altını çizen Duygu Badem Uylukçuoğlu, sürdürülebilirliği de işin merkezine koyduklarının altını çizdi. Uylukçuoğlu, “Üretimde çevresel etkimizi azaltmaya, karbon ayak izimizi düşürmeye ve döngüsel ekonomi prensiplerini hayata geçirmeye odaklanıyoruz. Enerji verimliliği ve tasarruf sağlayan çözümlerimizle kullanıcılarımızı da bu dönüşümün aktif parçası haline getiriyor, bireysel tercihlerle toplumsal etkiyi buluşturuyoruz. IFA’daki çözümler, bugünün ihtiyaçlarını karşılayan, geleceğin yaşamını şekillendiren, insan ve gezegen odaklı vizyonumuzun bir yansıması” dedi.
IFA’da sağlık çözümleri çıkarması
Vestel bu yılki fuarda sağlık teknolojilerine özel bir alan ayırırken, Noira Band & Meditis App, üst kola takılan sensörü ve mobil uygulamasıyla ruh sağlığı ve günlük sağlık verilerinin takibini sağlıyor. 2026’da satışa çıkması planlanan ürün, NP Brain Hospital ve Utrecht Medical Center iş birliğiyle geliştirildi. iQardi klinik sınıf doğrulukta EKG ölçümü, solunum ve aktivite takibi gibi çok parametreli izleme özellikleriyle kalp sağlığında yeni bir standart sunuyor. Türk Kardiyoloji Derneği ve Dr. Siyami Ersek Hastanesi iş birliğiyle geliştirilen ürün, hastane, özel klinik ve uzaktan sağlık hizmeti sağlayıcı kuruluşlarda kullanılacak. Operasyonlarda kullanılmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet birimleri için geliştirilen Noira Tactical Fit, askerler ve arama–kurtarma ekiplerinin anlık sağlık, konum ve durumumu takip ediyor.