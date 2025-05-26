Volvo'da büyük kıyım! 3 bin çalışan işten çıkarılacak

Volvo Cars geçtiğimiz haftalarda yüksek maliyetler, elektrikli araç talebindeki yavaşlama ve ticaret tarifelerindeki belirsizlikler nedeniyle yeniden yapılandırmaya gideceğini duyurmuştu. Şirketten gelen son açıklamada bu süreç içerisinde 3 bin çalışanın da işten çıkarılacağı bildirildi.

Hisselerinin büyük bir kısmı Çin merkezli Geely Holding'e ait olan Volvo, 29 Nisan'da maliyetleri 1,9 milyar dolar azaltacak bir program açıklamış, yatırımların da bir süre frenleneceğini duyurmuştu.

İlk kıyım başladı

Yeniden yapılandırma sürecinde işten çıkarmaların kaçınılmaz olduğu vurgulanırken, 43 bin 500 tam zamanlı çalışanı bulunan şirkette ilk kıyım başladı. 43 bin 500 kişilik çalışanın yüzde 15'ini ofistekiler oluştururken, işten çıkarmaların da daha çok İsveç'teki ofis çalışanlarını kapsayacağı öğrenildi.

Şirketin CEO'su Hakan Samuelsson, sektörün zorlu bir dönemden geçtiğine işaret ederek, "Bu süreci yönetebilmek için nakit akışımızı iyileştirmeli ve yapısal olarak maliyetlerimizi azaltmalıyız" dedi.