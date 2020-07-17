Von der Leyen: Kurtarma fonu üzerinde anlaşmak hala mümkün

17 Temmuz 2020

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği’nin COVID-19 salgını sebepli ekonomik krizle mücadele için bir kurtarma fonu üzerinde anlaşma ihtimalinin halen “mümkün” olduğunu söyledi.

Avrupa Birliği Zirvesi’nin açılış konuşmasını yapan von der Leyen riskin hiç bu kadar büyük olmadığına işaret ederek, “Eğer bu durumu doğru yoldan ele alırsak bu krizi hep birlikte aşabiliriz. Gereken tüm en enstrümanları masaya yatırdık ve bir çözüm bulmak hala mümkün. Avrupalı vatandaşlar bizden bir çözüm bekliyorlar çünkü işleri halen tehlikede ve virüse bağlı riskler devam ediyor.” dedi.

Diğer yandan Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte, von der Leyen kadar iyimser olmadıklarını farklı açıklamalarla duyurdular.

Almanya ve Fransa tarafından sunulan 750 milyar euroluk destek paketine karşı çıkan ülkelerden olan Hollanda’nın Başbakanı Rutte, zirvede AB üyelerinin destek paketini onaylama ihtimalinin yüzde 50’nin altında olarak gördüğünü söyledi ve “kötü adam” olmak istemediğini ancak kimi reformlar görmek istediğini belirtti.

Merkel ise yaptığı açıklamada, AB üyelerinin destek paketini onaylayıp onaylamayacaklarından emin olmadığını belirterek, “Farklıllıklar hala çok fazla, zorlu bir müzakere süreci bekliyorum. Anlaşma çok cazip ancak gerçeklerle yüzleşmeliyiz.” dedi.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ise AB'nin COVID-19 salgınına verdiği tepkinin Birliği "küresel alanda daha dayanıklı ve daha rekabetçi" yapacağını söyledi.

COVID-19'un ekonomik etkilerinden kurtulmak için oluşturulan kurtarma fonunun sadece finansal akış ya da finansal araçlardan oluşmadığını ve birlikte çalışarak farklılıkların üstesinden gelerek birlik ruhu ile krizin atlatılması gerektiğini söyledi.

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'in önerdiği toparlanma planını ülkesinin desteklediğini belirten Conte, anlaşmanın tüm AB vatandaşlarının faydasını gözettiğini ekledi.