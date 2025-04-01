Von der Leyen: "Tarifeler sadece enflasyonu körükleyecek"

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Strazburg'da düzenlenen AP Genel Kurul oturumunda ABD ile ticari ilişkiler ve yeni tarifler konusunda konuştu.

Von der Leyen, AB'nin dünyanın en büyük tek pazarına sahip olduğunu, tarifelerle müzakere edecek ve buna karşı direnecek gücü bulunduğunu vurgulayarak, "Çıkarlarımızı ve değerlerimizi her zaman savunacağız." ifadelerini kullandı.

Sırada yarı iletkenler, ilaç ve kereste sekötrü mü var?

ABD yönetiminin şimdiye kadar çelik, alüminyum, otomobil ve otomobil parçaları ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi duyurduğunu hatırlatan von der Leyen, gümrük vergileriyle karşı karşıya kalacak sonraki sektörlerin yarı iletkenler, ilaçlar ve kereste olacağını belirtti.

Genel olarak tarife uygulamanın işleri daha kötü hale getireceğine dikkati çeken von der Leyen, "Tarifeler, halk tarafından ödenecek vergilerdir. Tarifeler sadece enflasyonu körükleyecek." dedi.

AB müzakereden yana

Yapıcı bir çözümün herkesin faydasına olduğunu anımsatan von der Leyen, "Avrupa bu çatışmayı başlatmadı. İlle de misilleme yapmak istemiyoruz. Ancak gerekirse misilleme yapmak için güçlü bir planımız var ve bunu yaparız" diye konuştu.

Von der Leyen, diğer ortaklarla ticareti çeşitlendirmeye devam edeceklerini belirterek, tek pazarı daha da derinleştireceklerini sözlerine ekledi.