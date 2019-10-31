VW’nin yatırım planı Balkanlar'ı karıştırdı

31 Ekim 2019

Kerim ÜLKER



Türk otomotiv sektörü son 15 yılda bir çok yatırımı Avrupa’nın doğu ülkelerine kaptırdı. Ford, Hyundai gibi devlerin yapacağı toplam 7 milyar euroluk bu tesisler, Türkiye yerine Slovakya, Çekya, Romanya’ya yapıldı. Son 20 yılda yapılacak olan ilk otomobil fabrikası olmaya hazırlanan Alman devi Volkswagen’in Manisa’da yapacağı yatırım Türkiye için oldukça önemli. Uzun süredir masada olan bu yatırım bu yıl netlik kazandı ve Romanya, Sırbistan ile Bulgaristan’ın olduğu yarışta Türkiye kazanan oldu. Alman devi kararını verdi ve ilk adım olarak geçtiğimiz ay Manisa’da şirket kurulumunu gerçekleştirdi.

Ancak her şey yolunda giderken Suriye’nin kuzeyine yapılan Barış Pınarı Harekatı, bir anda uluslararası arenada siyasi tepkilere neden oldu. Siyasetin de etkisiyle, Alman devi Volkswagen, Türkiye’deki yatırım kararını dondurma kararı aldı. İşte bu kararın ardından Romanya, Sırbistan ve Bulgaristan tekrar devreye girdi. Yatırımın Türkiye yerine kendi ülkelerinde yapılmasını talep etti ve teşvikleri artırdıklarını açıkladılar.

ALMAN YÖNETİCİ: “YENİ YER ARAMIYORUZ”

Volkswagen tarafında ise sürecin Türkiye lehine devam ettiği en üst ağızdan dile getirildi. Volkswagen’in Üretim Sözcüsü Leslie Bothge “Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Türkiye’ye kurulması planlanan üretim tesisi beklemede. Aktif olarak alternatif bir yer arayışı içinde de değiliz” açıklamasında bulundu. VW’nin üst düzey yetkilisi tarafından açıklamasına rağmen Romanya, Sırbistan ve Bulgaristan’ın yanı sıra yeni yeni ülkeler lobi faaliyetlerine başladı ve yatırımın kendi ülkelerinde yapılmasını talep etti.

Bunlardan en ilginci ise Türkiye’nin kardeş ülke olarak nitelediği Bosna-Hersek oldu. 1.4 milyar euroluk yatırım için devreye giren Bosna-Hersek Başbakanlık Ofisi, Volkswagen’e tesisin kendi ülkelerinde yapılmasını talep etti. Bunun için de Bosna-Hersek, tesis için başkent Saray Bosna sınırları içerisinde iki araziyi bile gösterdi.

YUNANİSTAN DA DEVREYE GİRDİ

VW’nin yatırımı için ortalığı karıştıran son ülke ise komşu Yunanistan. Neredeyse otomotiv sanayisine yönelik yatırım sahibi olmayan Yunanistan, Volkswagen'in Türkiye'de üretmeyi planladığı Passat modeli için devreye girdi. Yunanistan Kalkınma ve Yatırımlar Bakanı Adonis Georgiadis, yaptığı açıklamada, VW’nin yeni fabrikasıyla ilgilendiklerini duyurdu. Georgiadis, “Size tek söyleyebileceğim şey Yunan Hükümeti'nin, Başbakanın ve Kalkınma Bakanı olarak benim ve Bakan Yardımcım Kostas Fragogiannis’in bu konuya yoğun bir ilgi gösterdiğimizdir. Ancak açıklama yapabilmem için somut sonuçlar elde etmemiz gerekiyor. Yunanistan’ın da yeni fabrikaya talip olduğunu söyleyebilirim” dedi.

VW’nin yatırım için resmi açıklamada bulunmayan ancak adı ABD medyası tarafından çıkarılan ülke ise Slovakya. Küresel otomotiv sanayisinin üssü olarak bilinen Detroit merkezli Crain Grubu’nun Almanya’daki yayın organı Automobilwoche, Türkiye'de üretilmesi beklenen Passat için VW'nin Slovakya'yı radarına aldığını öne sürdü. Automobilwoche'ye göre, VW Yönetim Kurulu'nun bu hafta içi toplanarak yeni kuracağı fabrika için nihai kararını açıklaması bekleniyor.

TÜRK YÖNETİCİ EN ÖNEMLİ SİNYAL

VW’nin Türkiye’deki yatırımında ciddi olduğu ve kararını değiştirmeyeceği aşikar. Bununla ilgili gelişmeleri Türkiye’de ilk kez Dünya Gazetesi duyurmuştu. Gazetemizin İstihbarat Servisi Şefi ve Otomotiv Yazarı Aysel Yücel’in duyurduğu bu konudaki gelişmeleri arasında yer alan son haber ise VW’nin son transferi ile ilgili. Alman otomotiv devinin, rakipleri BMW'nin ABD Tedarik ve Satın Alma Direktör Yardımcısı Murat Aksel'i transfer etme hazırlığında olması Romanya, Bulgaristan, Sırbistan, Slovakya, Yunanistan ve Bosna-Hersek’te de yakından takip ediliyordur umarım.