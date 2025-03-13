Wall Street açılış öncesi düşüşte: Piyasalar ÜFE verisine odaklandı

Wall Street açılışına yaklaşırken ABD vadeli endeksleri ekside seyrederken, yatırımcılar TSİ 15.30’da açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisine odaklandı.

Şubat ayı ÜFE'nin aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,3 artış göstermesi bekleniyor. Ocak ayında ÜFE’nin yıllık bazda yüzde 3,5 yükseldiği göz önüne alındığında, verinin enflasyonist baskılara dair önemli bir sinyal vereceği değerlendiriliyor.

Ancak piyasalarda esas gündemi ABD eski Başkanı Donald Trump’ın ticaret politikalarına yönelik açıklamaları oluşturuyor. Trump, Avrupa Birliği’nin Amerikan viskisine yönelik tarifeleri kaldırmaması halinde, ABD’nin AB’den yapılan tüm şarap ithalatına yüzde 200 gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu. Bu açıklamanın ardından piyasada küresel ticaret gerilimlerine yönelik endişeler artarken, risk iştahı azaldı.

Vadeli endekslerde satışlar derinleşiyor

Trump’ın açıklamalarının ardından yatırımcılar hisse senetleri yerine güvenli liman varlıklara yönelirken, Wall Street’te satışlar hızlandı. Şu sıralarda vadeli S&P 500 yüzde 0,27, Dow Jones yüzde 0,20 ve Nasdaq 100 yüzde 0,5 düşüşle işlem görüyor.

Analistler, ticaret gerilimlerinin derinleşmesi halinde piyasadaki oynaklığın artabileceğini belirtiyor. Özellikle ABD ÜFE verisinin beklentilerin üzerinde gelmesi durumunda faiz artışı beklentilerinin yeniden güçlenebileceği ve bu durumun hisse senetleri üzerindeki baskıyı artırabileceği vurgulanıyor.