'Wall Street Canavarı' davaları sürüyor: HSBC, tarihin en büyük 'Ponzi'si için 1,1 milyar dolar para ayırdı

Dünyanın önde gelen finans kuruluşlarından HSBC Holdings,"Wall Street Canavarı" olarak da bilinen Bernard Madoff’un tarihe geçen dolandırıcılık planına ilişkin olarak Lüksemburg’daki bir dava kapsamında 1,1 milyar dolar tutarında karşılık ayırdığını duyurdu.

HSBC, yaptığı yazılı açıklamada bir biriminin, Herald Fund SPC tarafından açılan ve Madoff’un şirketi Bernard L. Madoff Investment Securities LLC dolandırıcılığına bağlı olarak menkul kıymetler ve nakit iadesi taleplerini içeren davada savunma yaptığını belirtti.

Lüksemburg mahkemesinden iki yönlü karar

Banka, Lüksemburg Temyiz Mahkemesi’nin bağlı ortaklığın temyiz başvurularını kısmen kabul ettiğini bildirdi.

Karara göre mahkeme, HSBC’nin Herald’ın menkul kıymet iadesi talebine yönelik temyizini reddederken, nakit iadesi talebiyle ilgili temyizini kabul etti.

HSBC, karara ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Mahkeme kararını dikkatle inceliyoruz. İkinci temyiz başvurumuzu Lüksemburg İstinaf Mahkemesi’ne yapacağız. Gerekirse ödeme tutarına ilişkin de itiraz edeceğiz.”

Madoff skandalı hâlâ yankılanıyor

Bernard Madoff’un Ponzi düzeni, yaklaşık 65 milyar dolarlık zararla tarihin en büyük mali dolandırıcılığı olarak kayıtlara geçmişti.

2008 yılında ortaya çıkan skandalın ardından Madoff 150 yıl hapis cezasına çarptırılmış, 2021’de cezaevinde hayatını kaybetmişti.

HSBC, Madoff ile dolaylı bağlantılı fon yönetim faaliyetleri nedeniyle yıllardır farklı ülkelerde çeşitli davalarla karşı karşıya bulunuyor. Lüksemburg’daki bu dava, bankanın bu skandalla bağlantılı en yüksek tutarlı tazmin riski barındıran süreçlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Finans çevreleri kararı yakından izliyor

Uzmanlara göre HSBC’nin ayırdığı 1,1 milyar dolarlık karşılık, bankanın 2025 mali tablolarında önemli bir etkide bulunabilir.

Finans analistleri, bu gelişmenin HSBC’nin Avrupa finansal risk rezervlerini artırma stratejisinin bir parçası olduğunu, ancak nihai ödeme tutarının mahkeme süreci tamamlanmadan netleşmeyeceğini vurguluyor.