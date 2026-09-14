Wall Street devleri Fed beklentisini değiştirdi: Faiz artışı masada

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ABD'de enflasyonun beklentilerin üzerinde seyretmesi, Wall Street'in ABD Merkez Bankası'na (Fed) ilişkin faiz tahminlerini değiştirmesine yol açtı.

Goldman Sachs, daha önce faizlerin sabit bırakılacağı yönündeki beklentisini değiştirerek Fed'in 15-16 Eylül toplantısında politika faizini 25 baz puan artıracağını öngördü.

J.P. Morgan ise Fed'den hem eylül hem de aralık toplantısında 25'er baz puanlık faiz artışı bekliyor.

Enflasyon ve petrol Fed üzerindeki baskıyı artırdı

Beklentilerdeki değişimde ABD'de ağustos ayı tüketici ve üretici fiyatlarının tahminlerin üzerinde artması etkili oldu. Orta Doğu'daki çatışmaların yeniden şiddetlenmesiyle petrol fiyatlarının varil başına 100 doların üzerine çıkması da enflasyon endişelerini güçlendirdi.

Son veriler, aylardır devam eden yavaşlamanın ardından Fed'in yüzde 2'lik enflasyon hedefine doğru ilerleyişinin duraksayabileceği endişelerini yeniden gündeme taşıdı.

Goldman Sachs ekonomisti David Mericle, "FOMC'nin sürpriz yapma konusunda isteksiz olacağını düşünüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

J.P. Morgan ekonomistleri de enflasyon verilerinin faiz artışı ihtimalini güçlendirdiğine dikkat çekerek, "Tahvil getirilerinin ve enerji fiyatlarının yükseldiği, enflasyon verilerinin ise gelecek haftaki FOMC toplantısında faiz artışını olası olmaktan çıkaramayacak kadar güçlü olduğu bir hafta yaşandı" ifadelerini kullandı.

Fed'in faiz kararı çarşamba günü açıklanacak. Küresel piyasalarda yatırımcıların odağında ayrıca Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) vereceği para politikası mesajları olacak.