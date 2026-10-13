Wall Street devlerinden güçlü bilanço: Dört bankanın karı 31 milyar doları aştı
ABD'nin en büyük bankalarından JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Citigroup ve Wells Fargo, üçüncü çeyrekte toplam 31,7 milyar dolar net kar elde etti. Dört bankanın da gelirleri artarken kârını en hızlı yükselten Citigroup oldu. JPMorgan CEO'su Jamie Dimon ise güçlü ekonomik görünüme rağmen enflasyon ve jeopolitik risklere dikkat çekti.
ABD bankacılık sektörünün önde gelen kuruluşları, 2026'nın üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Dört bankanın toplam geliri 114,6 milyar dolara, net karı ise yaklaşık 31,7 milyar dolara ulaştı.
Bankalar arasında en yüksek net karı JPMorgan Chase elde ederken yıllık bazda en güçlü kar artışı Citigroup'ta görüldü.
JPMorgan Chase'in karı 15,3 milyar dolar
JPMorgan Chase'in üçüncü çeyrek geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artarak 50,2 milyar dolara yükseldi. Bankanın net karı yüzde 6 artışla 15,3 milyar dolar, hisse başına karı ise 5,57 dolar oldu.
JPMorgan CEO'su Jamie Dimon, ABD ekonomisinin güçlü iş yatırımları ve tüketici harcamalarından destek aldığını belirtti. Ancak yüksek bütçe açıkları, kalıcı enflasyon, yükselen faizler ve jeopolitik gelişmeler nedeniyle farklı senaryolara hazırlıklı olduklarını vurguladı.
Goldman Sachs'ın karında yüzde 29 artış
Goldman Sachs'ın geliri yıllık yüzde 23 artarak 18,7 milyar dolara, net karı ise yüzde 29 yükselişle 5,29 milyar dolara ulaştı. Bankanın hisse başına karı 12,25 dolardan 17,01 dolara çıktı.
En güçlü kar artışı Citigroup'ta
Citigroup, üçüncü çeyrekte net karını yüzde 40 artırarak 5,2 milyar dolara taşıdı. Böylece dört banka arasında en yüksek yıllık kar artışını kaydetti. Bankanın geliri yüzde 8 yükselişle 23,8 milyar dolar, hisse başına karı ise 2,85 dolar oldu.
Wells Fargo'nun karı 6 milyar dolara yaklaştı
Wells Fargo'nun geliri yüzde 2 artarak 21,9 milyar dolara çıktı. Net karı yüzde 6 yükselişle 5,95 milyar dolara ulaşırken hisse başına karı 1,66 dolardan 1,87 dolara yükseldi.