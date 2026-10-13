Wall Street devlerinden güçlü bilanço: Dört bankanın karı 31 milyar doları aştı

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ABD bankacılık sektörünün önde gelen kuruluşları, 2026'nın üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Dört bankanın toplam geliri 114,6 milyar dolara, net karı ise yaklaşık 31,7 milyar dolara ulaştı.

Bankalar arasında en yüksek net karı JPMorgan Chase elde ederken yıllık bazda en güçlü kar artışı Citigroup'ta görüldü.

JPMorgan Chase'in karı 15,3 milyar dolar

JPMorgan Chase'in üçüncü çeyrek geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artarak 50,2 milyar dolara yükseldi. Bankanın net karı yüzde 6 artışla 15,3 milyar dolar, hisse başına karı ise 5,57 dolar oldu.

JPMorgan CEO'su Jamie Dimon, ABD ekonomisinin güçlü iş yatırımları ve tüketici harcamalarından destek aldığını belirtti. Ancak yüksek bütçe açıkları, kalıcı enflasyon, yükselen faizler ve jeopolitik gelişmeler nedeniyle farklı senaryolara hazırlıklı olduklarını vurguladı.

Goldman Sachs'ın karında yüzde 29 artış

Goldman Sachs'ın geliri yıllık yüzde 23 artarak 18,7 milyar dolara, net karı ise yüzde 29 yükselişle 5,29 milyar dolara ulaştı. Bankanın hisse başına karı 12,25 dolardan 17,01 dolara çıktı.

En güçlü kar artışı Citigroup'ta

Citigroup, üçüncü çeyrekte net karını yüzde 40 artırarak 5,2 milyar dolara taşıdı. Böylece dört banka arasında en yüksek yıllık kar artışını kaydetti. Bankanın geliri yüzde 8 yükselişle 23,8 milyar dolar, hisse başına karı ise 2,85 dolar oldu.

Wells Fargo'nun karı 6 milyar dolara yaklaştı

Wells Fargo'nun geliri yüzde 2 artarak 21,9 milyar dolara çıktı. Net karı yüzde 6 yükselişle 5,95 milyar dolara ulaşırken hisse başına karı 1,66 dolardan 1,87 dolara yükseldi.