Wall Street gözünü devlere dikti: Microsoft, Meta, Apple ve Amazon bilançoları bekleniyor

Wall Street, bu hafta teknoloji devlerinin açıklayacağı ikinci çeyrek bilançolarına kilitlenmiş durumda. Microsoft, Meta, Apple ve Amazon gibi dev şirketlerin performansı, rekor seviyelere yaklaşan S&P 500 Endeksi’nin yönü açısından kritik bir eşik olacak.

Bloomberg News’un aktardığına göre, bu dört şirketin toplam piyasa değeri 11,3 trilyon doları buluyor. Söz konusu firmalar, endeksin yaklaşık beşte birini oluştururken, yatırımcılar sadece son çeyreğe ilişkin performansı değil, aynı zamanda gelecek çeyreklerdeki büyüme projeksiyonlarını da dikkatle inceleyecek.

Çarşamba günü Microsoft ve Meta, Perşembe günü Apple ve Amazon sonuç açıklayacak. Bu firmaların faaliyet alanları, yazılımdan bulut bilişime, donanımdan e-ticarete kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Dolayısıyla açıklanacak veriler, hem teknoloji sektörü hem de genel ekonomik görünüm hakkında ipuçları verecek.

Muhteşem Yedili baskı altında

Meta ve Microsoft, bu yıl S&P 500’e en çok puan kazandıran ilk üç şirket arasında yer alıyor. Nvidia ile birlikte “Muhteşem Yedili” olarak anılan bu devlerin ralliye katkısı büyük. Ancak analistler, mevcut değerlemelerin çoktan yüksek seviyelere çıktığına işaret ediyor.

State Street Investment Management’ın baş yatırım stratejisti Michael Arone, “Çıta oldukça yüksek. Özellikle Muhteşem Yedili, bu ivmeyi devam ettirmek için gerçekten şimdi teslim etmeleri gerekiyor” diyerek beklentilerin büyüklüğünü vurguladı.

Beklentiler büyüdükçe risk de artıyor

Piyasa uzmanları, şirketlerin yalnızca tahminleri karşılamasının yeterli olmayacağını, asıl dikkat çekenin gelecek döneme ilişkin rehberlik olacağını belirtiyor. Güçlü bir görünüm sunulmadığı takdirde, S&P 500’ün rallisinin sekteye uğrayabileceği değerlendiriliyor.

Yatırımcılar için bu hafta, sadece kâr açıklamalarının değil, teknoloji devlerinin ekonomiye ve tüketici eğilimlerine dair vereceği sinyallerin de belirleyici olacağı bir dönem olacak.