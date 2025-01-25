Wall Street Journal yazdı, Elon Musk yalanladı: X’in borçları hakkında yeni iddialar

ABD'li merkezli uluslararası gazete Wall Street Journal (WSJ) Elon Musk’ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X’e ait yaklaşık 3 milyar dolarlık borç varlığının, bankalar tarafından nominal değerinin yüzde 90-95’i aralığında satılmasının planladığını iddia etti.

WSJ'nin konuya ilişkin haberinde ayrıca Morgan Stanley, Bank of America ve Barclays gibi büyük finans kuruluşlarının, satış öncesinde yatırımcılarla temas kurduğu öne sürüldü.

Elon Musk ise X üzerinden yaptığı paylaşımda WSJ’nin haberini kesin bir dille yalanladı. Haberde, Musk’ın ocak ayında X çalışanlarına "şirketin finansal zorluklarının sürdüğü ancak güç kazandığı" ifadeleriyle" gönderdiği e-postaya atıfta bulunulurken Elon Musk böyle bir e-posta göndermediğini, WSJ’nin "yalan haber" yaptığını söyledi

Reklam gelirlerinde düşüş, borç risklerini artırdı

Musk’ın X platformunda yaptığı köklü değişiklikler, özellikle içerik moderasyonu ekibinin küçültülmesi ve tartışmalı gönderilerin platformda kalması, reklam gelirlerinde önemli bir düşüşe neden oldu. Gelişmelerin ardından borçların değerini azalırken temerrüt riskleri de attı.

Bankalar zorlanıyor

Morgan Stanley, Bank of America ve Barclays, Musk’ın 2022’de X’i 44 milyar dolara satın almasını finanse etmek için kredi sağlamıştı. Bu borçları yatırımcılara devretmekte zorluk yaşayan bankalar, 2022’nin sonunda yapılan borç satışı girişimlerinde nominal değerin yüzde 20’sine kadar zarar etmenin göz önünde bulundurulduğu teklifler almış ancak bunları kabul etmemişti.

Konuya ilişkin Morgan Stanley ve diğer bankalardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Musk’ın WSJ’ye yönelik eleştirileri ve X’in finansal geleceği hakkındaki tartışmalar ise gündemdeki yerini koruyor.