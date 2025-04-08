Wall Street yükselişte! Tarife gerilimi yerini müzakere iyimserliğine bıraktı

New York borsası, gümrük tarifelerine dair artan gerilim sonrası yaşanan sert satışların ardından, taraflar arasında müzakere kapısının aralanmasıyla haftanın ikinci işlem gününe güçlü bir yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 1000 puanın üzerinde değer kazanarak yüzde 3,28 yükselişle 39.209,66 puana çıktı. S&P 500 endeksi yüzde 3,35 artışla 5.232 puana ulaşırken, teknoloji hisselerinin yoğunlukta olduğu Nasdaq endeksi yüzde 3,76 primle 16.189,97 puana yükseldi.

Piyasalar, ABD'nin korumacı ticaret politikalarına dair haber akışını yakından izlemeye devam ederken, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent’in sabah saatlerinde yaptığı açıklamalar iyimserliği artırdı. Bessent, yaklaşık 70 ülkenin tarifeler konusunda Beyaz Saray ile iletişime geçtiğini belirterek, “Masaya sağlam önerilerle gelmeleri halinde iyi anlaşmalar yapabiliriz” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump da önceki gün Beyaz Saray’daki açıklamasında, ABD ile anlaşma yapmak isteyen çok sayıda ülke olduğunu vurgulamıştı.

Ancak piyasaların olumlu fiyatlamalarına rağmen, ABD ile Çin arasındaki gerilim sürüyor. Çin Ticaret Bakanlığı, Trump’ın yüzde 50 ek gümrük tarifesi tehdidine karşılık, bunun gerçekleşmesi halinde “kararlı karşı tedbirlerle” yanıt verileceğini açıkladı.

Trump ise Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Çin’in yüzde 34'lük misilleme tarifesini geri çekmemesi halinde bu ülkeye yönelik yüzde 50 oranında ek tarife uygulayacaklarını belirtti.

Analistler, müzakere iyimserliğine rağmen artan tarifelerin hem enflasyonu tetikleyebileceği hem de ekonomik büyümeyi baskılayabileceği uyarısında bulunurken, yatırımcılar gözlerini 11 Nisan Perşembe günü açıklanacak olan ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisine çevirmiş durumda. Bu veri, hem faiz beklentileri hem de piyasa yönü açısından kritik öneme sahip görülüyor.