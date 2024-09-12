Wall Street'in önde gelen bankaları çalışma saatlerinde düzenlemeye gidiyor

Wall Street'in önde gelen bankaları, aşırı çalışma kültürünü dengelemek için yeni düzenlemelere gidiyor. The Wall Street Journal'ın haberine göre, JPMorgan Chase ve Bank of America (BofA), bankacılara yönelik mesai saatlerini sınırlamaya yönelik yeni politikalar uygulamaya başladı. Bu değişiklikler, sektörün uzun süredir tartışılan yoğun çalışma koşullarını ele almayı amaçlıyor.

JPMorgan Chase, genç bankacıların haftalık çalışma saatlerini 80 saatle sınırlayacak. Ancak, büyük ve karmaşık işlemler sırasında "canlı anlaşmalar" adı verilen durumlarda, saat sınırlaması uygulanmayacak. Bu adım, bankanın sektördeki ilk büyük hamlesi olarak dikkat çekiyor.

Bank of America ise, kıdemsiz bankacıların çalışma saatlerini takip etmek amacıyla yeni bir sistem getiriyor. Bu sistem, bankacıların işte geçirdikleri zamanı ve rapor verdikleri kıdemli bankacılar hakkında daha ayrıntılı bilgi sunmalarını talep edecek. Ayrıca, bankacılardan ek iş yükü alıp almayacaklarına dair bilgi vermeleri istenecek.

JPMorgan ve BofA’nın bu adımları, Morgan Stanley ve Goldman Sachs gibi diğer Wall Street bankalarının henüz benzer bir düzenlemeye gitmemiş olmalarıyla dikkat çekiyor.

Genç bankacının ölümü ile gündeme geldi

Sektördeki zorlu çalışma koşulları, Mayıs ayında Bank of America’da çalışan 35 yaşındaki bir bankacının ölümü ile tekrardan gündeme gelmişti.

Adli tabip, ölüm ile iş arasında doğrudan bir bağlantı kurmasa da, bankacının ölümü genç çalışanlar arasında çalışma şartlarına dair birçok soru işareti oluşturdu.

JPMorgan Chase CEO'su Jamie Dimon, Mayıs ayında, olaydan dersler çıkardıklarını ve bu doğrultuda değişiklikler yapacaklarını açıklamıştı.

Bank of America’nın yeni politikaları ise, The Wall Street Journal tarafından Ağustos ayında yayımlanan bir soruşturmanın ardından geldi.

Soruşturma, genç bankacıların çalışma saatlerini gizlediklerini iddia etmiş bunun üzerine BofA, çalışanlarına bu durumları insan kaynaklarına bildirmelerini tavsiye etmişti.

Ancak, Business Insider'a konuşan mevcut ve eski BofA çalışanları, bu çağrının "yüzeysel" olduğunu ve bankanın itibarını korumaya yönelik bir adım olarak değerlendirdiklerini söylemişti.

BofA’nın yeni araçları arasında "Bankacılar Ajandası" adı verilen bir sistem bulunuyor. Bu sistem, çalışanların programında boş zaman olup olmadığını belirleyip, gerektiğinde bu boşlukları daha fazla iş yükü ile doldurmayı amaçlıyor.

Wall Street'teki bu gelişmeler, aşırı çalışma kültürünü değiştirme yönünde adımlar atıldığını gösterse de, uygulamaların etkinliği konusunda hala birçok soru işareti bulunuyor.