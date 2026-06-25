SpaceX tahvil satışı piyasalarda balon endişesi yarattı

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Küresel piyasalar rekor seviyelerde gezinirken dev şirketlerin peş peşe devasa finansman arayışlarına girmesi yatırımcıları tedirgin ediyor. Yatırım devi Allianz cephesinden şaşırtan SpaceX tahmini geldi. SpaceX 86 milyar dolarlık rekor halka arzını tamamladı. Hemen ardından 25 milyar dolarlık yeni bir tahvil satışı başlattı. Uzmanlar böylesine agresif bir borçlanma takvimini piyasaların balon bölgesine girdiğinin açık bir işareti olarak yorumluyor.

Allianz baş yatırım yetkilisi Ludovic Subran konuyu FT Küresel Sigorta Zirvesi sırasında değerlendirdi. Subran devasa hisse ve tahvil anlaşmalarının piyasalardaki köpüğü artırdığını düşünüyor. Yöneticisi olduğu kurum tam 800 milyar euro tutarında devasa bir varlığı yönetiyor. Analist piyasaların sağlıklı bir büyümeden ziyade tehlikeli bir balon evresine sürüklendiğine inanıyor.

Yatırım devinden korkutan SpaceX tahmini

Şirketin kurucusu Elon Musk uzay projeleri için inanılmaz bir likiditeye erişti. Subran uzay hedefleri için piyasadan toplanan 70 milyar dolarlık kaynağı riskli bir oyun parası olarak nitelendiriyor. Tahvil yatırımcılarının hisse senedi yatırımcılarından çok daha farklı beklentileri vardır. Hissedarlar şirketin Mars vizyonunu satın alabilirken tahvil sahipleri yalnızca düzenli faiz ödemelerine odaklanır.

Yatırımcılar roket ve yapay zeka projelerindeki milyarlarca dolarlık olası kayıpları affetmeyecektir. SpaceX tahvil ihracı piyasada yine de yoğun bir ilgi gördü. Bankacılar gelen güçlü talep sayesinde satış hedefini 20 milyar dolardan yukarı çektiler. Nihai satış tutarı hızla 25 milyar dolara ulaştı.

Piyasaların dev borçlanma iştahı sınırları zorluyor

Ancak SpaceX benzer kredi notuna sahip rakiplerine kıyasla daha yüksek bir borçlanma maliyeti ödüyor. Wall Street Ortadoğu coğrafyasında süregelen savaşın etkilerini şimdilik görmezden geliyor. Teknoloji hisselerindeki sıcak ralli Dow Jones Sanayi Endeksi ve Nasdaq Bileşik Endeksi tarafında rekor seviyeleri test etti. Kurumsal tahviller de dirençli ABD ekonomisinin yarattığı rüzgarla bu riskli varlık rallisine katıldı.

Yüksek nota sahip ABD şirketleri şu anda ABD devlet tahvili getirilerinin yalnızca 0.8 yüzde puan üzerinde borçlanabiliyor. Ancak hisse senedi piyasaları son haftalarda ciddi bir türbülansın içine girdi. SpaceX sonrasında Anthropic ve OpenAI gibi devlerin yaklaşan halka arzları piyasadaki talep sınırlarını test ediyor. Uzmanlar artan hisse arzı dalgasının yirmi yıllık net pozitif arz dengesini bozabileceği konusunda uyarıyor.

Teknoloji hisselerinde faiz baskısı ve SpaceX düzeltmesi

Yatırımcılar aynı zamanda Kevin Warsh liderliğindeki Federal Reserve politikalarını yakından izliyor. Fed cephesinden gelebilecek daha yüksek faiz oranları şirket değerlemeleri üzerinde yoğun bir baskı yaratabilir. Yüksek faiz ortamı hızlı büyüyen teknoloji şirketlerine yönelik coşkuyu hızla tüketme potansiyeli taşıyor. Nitekim SpaceX hisseleri halka arz sonrası yaşadığı görkemli yükselişin ardından hızla geriledi.

Geçen hafta 225 dolar seviyesinden işlem gören hisseler sert bir düzeltme yaşadı. SpaceX hisse fiyatı çarşamba günü itibarıyla 154 dolar seviyesine kadar indi. Piyasa analistleri sert düşüşü teknoloji sektöründeki aşırı iyimserliğin sönümlenmesi olarak değerlendiriyor. Yatırımcılar artık büyüme hikayelerinden ziyade somut nakit akışlarına ve kar marjlarına odaklanmayı tercih ediyor.