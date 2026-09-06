Wall Street'te Fed hesabı değişti: Faiz artışı kapıya dayandı

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ABD'de ağustos ayında 162 bin kişilik istihdam artışı, Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentileri değiştirmeye başladı. İşgücü piyasasının güçlü kalması ve enflasyon baskısının sürmesi, faiz artırımının daha erken gelebileceği görüşünü güçlendirdi.

RSM Başekonomisti Joe Brusuelas, Fed'in enflasyonla mücadelede geride kaldığını savunarak güvenilirliğini güçlendirmek için faiz artırması gerekebileceğini söyledi.

Federated Hermes'ten RJ Gallo da Fed'in faiz artırımına doğru ilerlediğini düşündüğünü belirtti. Gallo'ya göre kısa vadeli faizlerin yükseltilmesi, Fed'in enflasyonla mücadele konusunda kararlı olduğu mesajını vererek uzun vadeli tahvil getirilerinin gerilemesini sağlayabilir.

Faiz artışı beklentisi eylüle çekildi

Macquarie analistleri son verilerin ardından daha önce aralık ayında bekledikleri faiz artırımını eylül toplantısına çekti. Kurum, ikinci artırımın ise 2027'nin ilk çeyreğinde gelebileceğini öngörüyor.

Polymarket'te de 15-16 Eylül toplantısında faiz artırımı ihtimali yüzde 53'e kadar yükselirken faizin sabit tutulması olasılığı yüzde 48 civarında fiyatlanıyor.

Fed Başkanı Kevin Warsh henüz net bir yönlendirme yapmazken Fed yetkilisi Christopher Waller, gelecek enflasyon verilerinin fiyat baskılarında gevşemeye işaret etmesi halinde faizlerin sabit tutulmasını destekleyebileceğinin sinyalini verdi.

Wall Street'in asıl endişesi tahvil piyasası

Piyasanın önündeki daha büyük soru ise Fed'in olası faiz artırımına rağmen uzun vadeli tahvil getirilerinin yüksek kalıp kalmayacağı. Yüksek petrol fiyatları, enflasyon, ABD'nin rekor borç yükü ve artan tahvil ihraçları yatırımcıların daha yüksek getiri talep etmesine neden oluyor. Hazine'nin tahvil geri alımlarını artırma hamlesi de getiriler üzerinde yalnızca kısa süreli bir rahatlama sağladı.