Wall Street’te iyimserlik rüzgarı: Endeksler yükseldi, hisselerde güçlü hareketler görüldü

Yatırımcıların dün yeniden risk iştahı göstermesiyle, değerleme kaygıları ve faiz beklentilerine rağmen ABD borsalarındaki ana endeksler güçlü seyrini sürdürdü.

S&P 500, günü yüzde 0,25 artışla 6.829,37 puanda kapatarak 16,74 puanlık yükseliş kaydetti. Endeks yıl başından bu yana yüzde 16,11 değer kazanırken son yedi işlem gününün altısında pozitif bölgede kaldı. Nasdaq Composite ise 137,75 puanlık (yüzde 0,59) artışla 23.413,67 puana çıkarak yıllık getiriyi yüzde 21,25’e taşıdı. Dow Jones Endeksi de yüzde 0,39 yükselerek 47.474,46 puana ulaştı ve yılbaşından beri toplamda yüzde 11,59 artış gösterdi.

Şirketlerde son durum

Boeing’in 2025’te 737 ve 787 uçak teslimatlarında artış öngördüğünü duyurmasının ardından şirket hisseleri yüzde 10 değer kazandı. Intel ise yüzde 9 prim yaparak Nisan 2024’ten bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Fed'in faiz indirim sinyali

Fed yetkililerinin son açıklamaları, piyasada bu ay gerçekleştirilecek toplantıda faiz indirimi ihtimalinin güçlendiği şeklinde yorumlandı. Natixis’ten Jack Janasiewicz, istihdam tarafında görülen “kademeli zayıflığın” Fed’in karar almasını kolaylaştırdığını ifade etti. Ancak gıda, kira ve araç fiyatlarının manşet enflasyonun üzerinde seyretmesiyle, düşük gelirli gruptaki ücret artışlarının daha hızlı yavaşladığına dikkat çekerek ekonomik tabloyu “karanlık” olarak değerlendirdi.

Procter & Gamble ise tüketicilerin daha dikkatli harcama yaptığını, bunun da çeyrek dönem gelirlerini baskıladığını bildirdi. Şirket hisseleri yüzde 1,1 gerileyerek son iki yılın en düşük seviyesini gördü.