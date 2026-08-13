Wall Street’te yeni dönem kapıda: Hisseler kriptoya dönüşecek

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

ABD'de finans piyasalarının işleyişini değiştirebilecek yeni bir düzenleme için hazırlık yapılıyor. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC), Wall Street'te işlem gören şirketlerin hisselerinin blokzincir üzerindeki tokenleştirilmiş versiyonlarının alınıp satılmasına yönelik yeni bir düzenleyici çerçeve açıklamaya hazırlandığı bildirildi.

Bloomberg'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre SEC, tokenleştirilmiş hisselerin işlem görmesini kolaylaştıracak "inovasyon muafiyeti" düzenlemesini cuma günü kadar erken bir tarihte açıklayabilir.

Kaynaklar, kurum yetkililerinin teklif üzerindeki çalışmalarının devam ettiğini ve açıklama öncesinde düzenlemenin ayrıntılarında değişiklik yapılabileceğini belirtti. SEC ise konuya ilişkin yorum talebine henüz yanıt vermedi.

SEC cuma günü toplantı yapacak

SEC'in cuma günü gerçekleştireceği açık toplantı da dikkatleri yeni düzenlemeye çevirdi. Kurum, toplantının "kripto varlıkları içeren belirli yatırım sözleşmeleri için özel bir arz rejimi oluşturmak" amacıyla düzenleneceğini açıkladı.

Tokenleştirilmiş hisselere ilişkin benzer haberler mayıs ayında da gündeme gelmiş ancak SEC, borsa yöneticileri, halka açık şirketler ve diğer piyasa katılımcılarından gelen görüşleri değerlendirmek amacıyla düzenlemeyi ertelemişti.

SEC Başkanı Paul Atkins ise "inovasyon muafiyeti" olarak adlandırılan modele ilk kez nisan ayında işaret etmişti.

Hisseler blokzincirde işlem görebilecek

Planlanan sistemle belirli şartları karşılayan şirketlere düzenleyici bir test alanı oluşturulması hedefleniyor. Böylece şirketlerin SEC gözetimi altında ancak daha esnek uyum şartlarıyla tokenleştirilmiş menkul kıymetleri blokzincir üzerinde ihraç edip işlem görmesini sağlamasının önü açılabilecek.

Tokenleştirilmiş hisse senetleri, geleneksel bir hisse veya menkul kıymetin blokzincir üzerinde dijital bir token ile temsil edilmesine dayanıyor.

ABD'de tokenleştirilmiş hisseler henüz doğrudan işlem görmezken finans ve kripto sektöründeki bazı büyük şirketler bu alanda adımlar atmaya başladı.

Robinhood ve Coinbase harekete geçti

Robinhood Markets, geçen yıl Avrupa'daki müşterileri için tokenleştirilmiş hisse ürünlerini kullanıma sundu. Şirketin sunduğu ürünler arasında OpenAI ve SpaceX gibi halka açık olmayan şirketlerle bağlantılı tokenler de yer aldı.

Coinbase Global ise haziran ayında dayanak varlıklarla 1'e 1 oranında desteklenen tokenleştirilmiş ABD hisselerini blokzincir üzerinde piyasaya sürdü. Sistem kapsamında yatırımcılar söz konusu varlıkları alıp satabiliyor, geri dönüştürebiliyor ve ilgili temettü ödemelerinden yararlanabiliyor.

Pazarın büyüklüğü 2,5 milyar doları aştı

Tokenleştirilmiş gerçek dünya varlıklarına ilişkin veriler sunan RWA.xyz'ye göre tokenleştirilmiş hisse piyasasının toplam büyüklüğü 2,5 milyar doların üzerine çıktı.

Piyasadaki aylık transfer hacmi 21 milyar dolar seviyesinde bulunurken tokenleştirilmiş hisseleri elinde bulunduranların sayısı ise 1,16 milyona ulaştı.

SEC'in hazırladığı düzenlemenin hayata geçmesi halinde, geleneksel hisse senetlerinin blokzincir altyapısı üzerinden işlem görmesinin ABD'de daha geniş bir düzenleyici zemine kavuşmasının önü açılabilir.