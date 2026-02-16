Warner Bros.-Paramount satış görüşmeleri yeniden masada

Warner Bros. Discovery Inc.’nin, Paramount Skydance Corp.’un son revize ettiği karşı teklifin ardından satış görüşmelerini yeniden başlatmayı değerlendirdiği bildirildi. Şirket yönetimi, Paramount’un sunduğu yeni şartların daha avantajlı bir anlaşma ihtimali içerip içermediğini tartışıyor.

Konuya yakın kaynaklar, Warner Bros. yönetim kurulunun henüz nasıl bir yanıt vereceğine karar vermediğini aktardı. Değerlendirme sürecinin devam ettiği, olası adımların farklı senaryolar üzerinden incelendiği belirtildi.

Paramount teklifi, Netflix ile “ikinci teklif savaşı” riskini gündeme getiriyor

Paramount’un revize teklifinin gündeme gelmesi, Warner Bros. için mevcut stratejik ortaklık sürecinde yeni bir dönüm noktası olarak öne çıkıyor. Yönetim kurulu, Paramount’un önerisinin, halihazırda masada bulunan alternatiflere kıyasla daha iyi bir anlaşma zemini sunup sunmadığını analiz ediyor.

Kaynaklara göre, Paramount’un hamlesi, Netflix Inc. ile yeni bir “ikinci teklif savaşı”nı tetikleyebilecek potansiyel taşıyor. Öte yandan Warner Bros.’un Netflix ile hâlâ bağlayıcı nitelikte bir anlaşmasının bulunduğu, dolayısıyla atılacak her adımda bu mevcut sözleşmenin de dikkate alınması gerektiği ifade ediliyor.