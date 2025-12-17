Warner Bros. satışında Trump'ın damadından yeni adım

Medya ve eğlence dünyasında dengeleri etkileyebilecek satın alma sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı Jared Kushner’e ait Affinity Partners, Paramount’un Warner Bros. Discovery için sunduğu satın alma teklifinden geri çekildi. ABD basınında yer alan haberlere göre şirket, "bu fırsatın daha fazla peşinde olmayacağını" bildirdi.

Aynı haberlerde, Affinity Partners’ın Paramount’un Warner Bros. Discovery’ye yönelik teklifinin güçlü bir stratejik dayanağı olduğuna inanmaya devam ettiği de ifade edildi.

Öte yandan ülke basınında çıkan haberlerde, Warner Bros. Discovery’nin hissedarlarına Paramount’un teklifini reddetmelerini ve Netflix ile mevcut anlaşmanın arkasında durmalarını tavsiye etmeye hazırlandığı aktarıldı.

Satın alımda Netflix daha öndeydi

Netflix, 5 Aralık’ta yaptığı açıklamada, Warner Bros. Discovery ile film ve televizyon stüdyoları ile HBO Max ve HBO’yu da kapsayan bir anlaşmaya vardığını; şirketi 72 milyar dolarlık öz sermaye değeri ve 82,7 milyar dolarlık toplam şirket değeri üzerinden satın almayı planladığını duyurmuştu.

Trump'ın damadından karşı adım gelmişti

Bunun ardından Paramount, Warner Bros. Discovery’nin tüm hisselerini hisse başına 30 dolar nakit bedelle almak üzere, toplamda 108,4 milyar dolarlık işletme değerine karşılık gelen bir teklif sunduğunu açıklamıştı.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) yapılan bildirimde ise Paramount’un teklifine finansman desteği veren ortaklar arasında Suudi Arabistan Varlık Fonu, Abu Dabi merkezli L’imad Holding, Katar Yatırım Otoritesi ve Kushner’in şirketi Affinity Partners’ın da bulunduğu kaydedilmişti.