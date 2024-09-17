Warren Buffet’ın mutfak tadilatı için 41 bin dolar isteyen kızına yanıtı gündem oldu

Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Warren Buffett'ın kızı Susie Buffett'ın mutfak tadilatı için istediği 41 bin dolarlık borç talebini reddedişi bir kez daha gündem oldu. Ünlü milyarder, o dönem kızına "Herkes gibi bankaya git" yanıtını vererek "mali disiplin" konusundaki katı duruşunu korumuştu.

Yaklaşık 142 milyar dolarlık net servetiyle tanınan Buffett, hayır kurumlarına milyarlarca dolar bağışlamasına rağmen, çocuklarına maddi destek sağlama konusunda aynı cömertliği göstermiyor.

Susie Buffett, geçmişte babasının bu tutumunu anlatırken, yalnızca bir kredi talep ettiğini ve babasının bu yanıtını doğal bulduğunu belirmişti.

Buffett ailesi, çocuklarına devasa bir servet bırakmama prensibiyle tanınıyor. ABD'li milyarder yatırımcı Warren Buffett, The Giving Pledge (Verme Ahdi) belgesini imzalayarak servetinin yüzde 99'unu paylaşma sözü vermişti.

The Giving Pledge (Verme Ahdi) nedir?

Ağustos 2010'da Amerika'nın en zengin 40 kişisi arasında yapılan bir dizi konuşmanın ardından servetlerinin çoğunu toplumun en acil sorunlarından bazılarını çözmek için ayırma taahhadünde bulunmasıyla Warren Buffett, Melinda French Gates ve Bill Gates tarafından oluşturulan Dünyanın en zengin bireylerinin ve ailelerinin, servetlerinin çoğunu hayır işlerine adama sözünü gerçekleştiren hayırsever bir harekettir.