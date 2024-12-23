Warren Buffett 2025'e rekor nakitle girerken akıllarda beliren soru: Borsa çökecek mi?

Yatırım tercihleri yakından takip edilen ABD’li milyarder iş insanı Warren Buffett 2025 yılına son 34 yılın en yüksek nakit pozisyonuyla giriyor. Buffett’ın Berkshire Hathaway şirketindeki nakit varlılığı 325 bin milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Bu rakam, Omaha merkezli holdingin toplam varlıklarının yaklaşık yüzde 30’una karşılık geliyor. Oppenheimer’dan alınan verilere göre; bu oran ise 1990’dan bu yana en yüksek seviye olarak ölçüldü.

Peki 94 yaşındaki efsanevi yatırımcı Warren Buffett neden bu kadar fazla nakit bulunduruyor? Bu soru Buffett’ın yatırım tercihini izleyen milyonlar için oldukça kritik.

En basit nedeni...

CNBC-e’nin haberine göre; bunun en açık nedeni şu olabilir: Buffett, pahalı bir piyasada büyük miktarda parasını dağıtmasını sağlayacak cazip alanlar bulamıyor.

Piyasa değerlemesi Buffett’ın kendi favori piyasa değelemesi ölçütü olan “ABD hisse senetlerinin toplam piyasa değerinin gayri safi yurtiçi hasılaya oranı” tarihi seviyeye ulaştı.

“Buffett indikatörü” tüm zamanların en yüksek seviyesi olan yüzde 209'a yükseldi; bu seviye en son 1929 piyasasının zirvesinde görülmüştü.

Bunu bir bağlama oturtmak gerekirse; Oppenheimer'ın verilerine göre, bu gösterge 2000'li yılların başında dotcom balonu patlamadan önce yüzde 140 ile zirve yapmıştı.

Glenview Trust Company'nin baş yatırım yetkilisi ve uzun süredir Berkshire hissedarı olan Bill Stone, Berkshire'ın nakit varlığı için “Bence bu değerleme ve cazip alımlar bulamamaktan kaynaklanıyor. Bu tür kaliteli şirketleri ucuza bulmak zor” değerlendirmesinde bulundu.

Apple ve Bank of America hisselerini sattı

Berkshire Hataway’in nakit varlığındaki artış, Apple ve Bank of America hisselerinin satışından kaynaklanıyor. 2024’ü genel olarak satış pozisyonunda geçiren Buffett, yılın ilk üç çeyreğinde 133 milyar dolarlık hisse satışı gerçekleştirdi.

Argus Research'te Berkshire'ı takip eden analist Kevin Heal kısa süre önce yayınladığı notunda, “325 milyar dolarlık nakdin bir kısmı eninde sonunda BRK'nın son ekonomik kriz sırasında yaptığına benzer şekilde bir sektöre ya da bireysel bir şirkete ‘sıkıntılı’ bir durumda yatırım yapmak için kullanılacaktır” ifadelerine yer verdi.

Heal’a göre; “bu aynı zamanda Bay Buffett dizginleri resmi olarak devrettiğinde haleflerin kendi izlerini bırakmaları için bir fırsat sağlayacaktır.”