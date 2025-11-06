Warren Buffett 6 milyar dolarlık hisse sattı

Dünyaca ünlü yatırımcı Warren Buffett, 95 yaşında sürdürdüğü Berkshire Hathaway CEO’luğu görevindeki sondan bir önceki çeyreğini güçlü finansal sonuçlarla kapattı.

Şirketin üçüncü çeyrek faaliyet raporuna göre, faaliyet gelirleri yıllık yüzde 34 artışla 13,5 milyar dolara yükseldi. Özellikle sigorta birimi gelirleri neredeyse üç kat artarak 2,4 milyar dolara ulaştı.

Satışlar alımları ikiye katladı

Buffett ve ekibi çeyrek boyunca 6,4 milyar dolar değerinde hisse satın alırken, 12,5 milyar dolarlık satış gerçekleştirdi. Böylece Berkshire, art arda 12. çeyrekte de net satıcı pozisyonunu korudu. Şirket, hangi Amerikan hisselerinin alınıp satıldığını bu ayın sonunda açıklayacak.

Hisse geri alımı yapılmadı

Buffett, beşinci çeyrektir Berkshire hissesi geri alımı yapmadı. Bu durum, efsane yatırımcının kendi şirketinin bile şu anda “ucuz olmadığını” düşündüğünü gösterdi. Satışların ve geri alım eksikliğinin etkisiyle Berkshire’ın nakit varlığı 358 milyar dolara, Hazine tahvili alımları hariç tutulduğunda ise 382 milyar dolara ulaştı.

CEO koltuğunda son düzlüğe girdi

Buffett, 55 yılın ardından yıl sonunda CEO’luk görevini bırakacak. Yerine, şirketin sigorta dışı operasyonlarını yöneten Greg Abel geçecek. Buffett ise yönetim kurulu başkanlığı görevini sürdürecek.

10 milyar dolarlık yeni satın alma

Yatırım efsanesinin dönemini kapatmadan önce büyük bir anlaşmaya da imza attı. 2 Ekim’de Berkshire, en büyük hissedarlarından biri olduğu Occidental Petroleum’un kimya kolu OxyChem’i 10 milyar dolara satın alacağını duyurdu. Bu anlaşma, Buffett’ın “nakitte bekleyen dev gücünü” yeniden kullanmaya başladığının sinyali olarak yorumlandı.