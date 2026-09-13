Warren Buffett bile aldığına pişman olmuştu: 10 yıl sonra servete dönüştü

Efsanevi yatırımcı Warren Buffett'ın uzun süre sorunlu yatırımlarından biri olarak görülen Precision Castparts satın alımı, 10 yıl sonra Berkshire Hathaway'in lehine döndü.

Berkshire, uçak motorları başta olmak üzere kritik metal parçalar üreten Precision Castparts'ı 2016'da 37,2 milyar dolara satın almış, Buffett daha anlaşma yapılırken şirket için yüksek bir çarpan ödediğini kabul etmişti.

Pandemiyle birlikte havacılık sektörünün sert darbe alması ise tabloyu daha da kötüleştirmişi ve Berkshire, yatırım nedeniyle 11 milyar dolarlık zarar kaydetmişti. Buffett daha sonra hissedarlara yazdığı mektupta şirketin kâr potansiyeli konusunda fazla iyimser olduğunu ve Precision Castparts için "çok fazla" ödediğini açıkça kabul etmişti.

Yapay zeka dengeleri değiştirdi

Aradan geçen yılların ardından şirketin ürettiği kritik parçalar yeniden büyük önem kazandı. Özellikle uçak motorlarının türbin kanatlarında kullanılan hassas döküm parçalarında arz sıkıntısı yaşanırken talebi artıran bir diğer alan ise yapay zeka oldu. Benzer parçalar, yapay zeka veri merkezlerinin artan elektrik ihtiyacını karşılamak için kullanılan doğal gaz türbinlerinde de kullanılıyor.

Sektördeki değerlemelerin ne kadar yükseldiğini gösteren son gelişme ise GE Aerospace'in Precision Castparts'ın az sayıdaki rakibinden Consolidated Precision Products'ı 11,75 milyar dolara satın alma kararı oldu.

37 milyar dolara aldı, şimdi 100 milyar dolar edebilir

Barron's, GE Aerospace'in anlaşmasındaki değerleme çarpanının Precision Castparts'a uygulanması halinde şirketin değerinin 100 milyar dolara ulaşabileceğini hesaplıyor. Bu rakam, Berkshire'ın 2016'da ödediği 37,2 milyar doların üç katına karşılık geliyor. Barron's daha önce şirket için 60-75 milyar dolarlık bir değer tahmininde bulunmuştu.

Böylece Buffett'ın yıllarca eleştirilen ve kendisinin de pahalıya aldığını kabul ettiği yatırımı, Berkshire'ın en değerli iştiraklerinden biri haline gelmiş olabilir.