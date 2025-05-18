Warren Buffett ilk çeyrekte portföyünü yeniden şekillendirdi! Bankaları boşalttı, enerjiye yöneldi

ABD'li ünlü yatırımcı Warren Buffett'ın yönettiği Berkshire Hathaway, yatırım portföyünde dikkat çeken değişiklikler yaptı.

Berkshire Hathaway, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) verilerine göre, 2025'in ilk çeyreğinde bankacılık hisselerinde ciddi azaltmaya gitti. Citigroup'taki tüm hisselerini elden çıkaran şirket, Capital One'daki paylarını azaltırken, Bank of America hisselerinin bir kısmını da satarak sahipliğini yüzde 8.3 seviyesine düşürdü.

Kripto dostu Nubank'tan kârla ayrıldı

Ünlü yatırımcı, 2021 yılında 500 milyon dolar yatırdığı Brezilya merkezli dijital banka Nubank’tan da tamamen çekildi. Buffett, kripto para alım-satım hizmeti de sunan Nubank’taki tüm hisselerini satarak nakde dönerken, söz konusu hisseleri yüzde 46 değer kazanmıştı.

Geçmişte, Bitcoin'i “fare zehiri” olarak tanımlayan, dijital varlıkları hedef alan açıklamalar yapan Buffet'ın ilk çeyrekteki bu hamlesi dikkat çekti.

Berkshire Hathaway'in nakit rezervi ise ilk çeyrekteki bu satışların da etkisiyle 350 milyar dolara yükseldi.

İçki ve enerji hisselerine yatırım yaptı

Satışların yanı sıra Buffett yeni alımlara da yönelerek, alkollü içki üreticisi Constellation Brands'teki hisselerini yüzde 6.6'ya yükseltti. Ayrıca Sirius XM Holdings ve enerji devi Occidental Petroleum hisselerinde de ilave alımlar yaptı.

Apple pozisyonu sabit kaldı

Buffett'ın portföyündeki en değerli varlık konumundaki Apple hissesi ise bu çeyrekte sabit kalırken teknoloji devine olan güvenin sürdüğü mesajı verildi.

Öte yandan Buffet'ın yatırım şirketinin bazı yatırımcılarına dair bilgi vermemek için SEC'e gizlilik başvurusunda bulunduğu öğrenilirken, bunun yeni stratejik hamlelere işaret ettiği düşünülüyor.