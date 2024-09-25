Warren Buffett satışta vites artırdı: Elden çıkarılan BofA hisselerinin değeri 9 milyar doları buldu

Milyarder yatırımcı Warren Buffett'ın şirketi Berkshire Hathaway, Bank of America'daki (BofA) hisselerinin satışını hızlandırdı. Temmuz ayından bu yana gerçekleşen satışların toplamı 9 milyar dolara ulaştı.

Reuters'ın haberine göre; Berkshire Hathaway, 20 Eylül ile 24 Eylül tarihleri arasında yaklaşık 21 milyon hisseyi 863 milyon dolara sattığını duyurdu. Ayrıca, aynı ay içinde farklı seanslarda toplam 45,6 milyon hisse satışı gerçekleştirdi.

Şirket, LSEG verilerine göre, şu anda Bank of America'da 32,1 milyar dolar değerinde hisselere sahip ve bankanın en büyük hissedarı konumunda. Berkshire'ın BofA'daki payı yüzde 10,5 oranında bulunuyor. Hisse oranı yüzde 10'un altına düşerse Berkshire'ın bu oranı düzenli olarak bildirme zorunluluğu kalkacak.